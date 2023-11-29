У Києві передумали реставрувати історичний об’єкт: куди підуть зібрані людьми гроші

Вивіска знаходиться у жалюгідному стані

Фонд "Має значення", команда якого займається збереженням та реставрацією вивісок у Києві, повідомив про зупинення робіт з відновлення історичного напису "Мисливець". Вона знаходиться неподалік Львівської площі Шевченківського району столиці.

Про це повідомляється на офіційній сторінці фонду в соціальних мережах. Так, за словами його представників, усі зібрані на реставрацію гроші підуть на допомогу бійцям ЗСУ.

Історична вивіска "Мисливець" розташована на одній із будівель за адресою: провулок Нестеровський, 7. Відомо, що активістам за допомогою донатів вдалося зібрати 8 тисяч гривень, які вони збиралися витратити на її демонтаж, транспортування та реставраційні роботи.

Провулок Нестеровський, 7

Так, за заявою активістів, власник будівлі, на якій розташована вивіска, звернувся до них з попитом про припинення реставраційних робіт — він попросив відкласти їх до кінця війни.

Чоловік заявив, що не може дивитися на те, як гроші витрачатимуться на ремонт вивіски, коли хлопці на фронті вимагають допомоги.

"Ну не можу я спостерігати збір коштів на реставрацію моєї вивіски, коли товариші з окопів збір на авто ніяк не можуть закрити! Розумієте?!"… після цієї фрази ми відкинули всі свої аргументи", - повідомили представники фонду.

Історична вивіска

"Домовилися, що повернемося до збереження вивіски після закінчення війни, коли хлопці з фронту повернуться до своїх родин", - наголосили активісти.

Таким чином усі зібрані гроші було вирішено направити на добру справу.

Людей просять допомогти їм визначитися із тим, куди саме відправити зібрані донати.

"Потрібне ваше рішення у голосуванні або коментарях, куди направити кошти", — повідомляється в пості. Залишити свою пропозицію можна за посиланням.

Варто зазначити, що команда фонду займається збереженням та реставрацією вивісок у Києві, більшість з яких були виготовлені у 60-70-х роках.

Більшість старих вивісок у Києві виготовлено у 60-70-х роках. Вони є унікальними тим, що виконані українською мовою, деякі з них зберегли автентичні рукописні шрифти. Активіст реставрують та оновлюють такі вивести, тим самим зберігаючи культурну спадщину столиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві з’явилася нова пам’ятка архітектури : тут зупинявся лауреат Нобелівської премії. Садиба Барбана, що знаходиться у Шевченківському районі Києва, була визнана пам’яткою історії. Після цього будівля має бути внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток.