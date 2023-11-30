Киевлянам напомнили о запрете насчет балконов: какой штраф грозит нарушителям

Киевлян просят не допускать размещения рекламных вывесок на балконах

В столице вывески, которые располагаются на балконах, являются незаконными и подлежат демонтажу. Согласно действующему законодательству, в Киеве не разрешено размещать рекламные баннера на балконах жилых, офисных и других зданий.

Об этом жителям столицы напомнили на официальной странице Управления по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама" в Фейсбук. Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа.

Отмечается, что балконы часто являются местами для размещения незаконной рекламы и вывески, расположенные на этих площадях, находятся под запретом.

Иногда, предприниматели просят у жильцов многоэтажек предоставить им площадь балкона под размещение рекламы, однако — это является прямым нарушением действующего законодательства.

Так, киевлян просят не допускать нарушения правил и не позволять размещать вывески на балконах своих домов.

"За размещение рекламы в неположенных местах предусмотрена административная ответственность согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях с последующим взысканием штрафа", — отметили в ведомстве.

Штраф для нарушителей составляет от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан — это от 340 до 1360 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве активисты отмыли памятник архитектуры от граффити (фото). Активисты решили смыть граффити с дома, который является памятником архитектуры и находится на Андреевском спуске. В акции приняло участие более 20 человек.

Известно, что активисты отмыли стены исторического здания, которое было построено в 1891 году. Проект сооружения создал архитектор Андрей Фердинанд Крауссен.