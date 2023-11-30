Киянам нагадали про заборону щодо балконів: який штраф загрожує порушникам

Киян просять не допускати розміщення рекламних вивісок на балконах

У столиці вивіски, що розташовуються на балконах, є незаконними та підлягають демонтажу. Згідно з чинним законодавством, у Києві не дозволено розміщувати рекламні банери на балконах житлових, офісних та інших будівель.

Про це мешканцям столиці нагадали на офіційній сторінці Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама" у Фейсбук. Порушникам загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Зазначається, що балкони будинків часто стають місцями для розміщення незаконної реклами, але вивіски, які розташовані на цих площах, перебувають під забороною.

Іноді підприємці просять у мешканців багатоповерхівок надати їм площу балкона під розміщення реклами, але це є прямим порушенням чинного законодавства.

Так, киян просять не допускати порушення правил та не дозволяти розміщувати вивіски на балконах своїх будинків.

"За розміщення реклами в недозволених місцях передбачено адміністративну відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з подальшим стягненням штрафу", — зазначили у відомстві.

Штраф для порушників становить від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 340 до 1360 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві активісти відмили пам’ятник архітектури від графіті (фото). Активісти вирішили змити графіті з будинку, який є пам’яткою архітектури та знаходиться на Андріївському узвозі. В акції взяло участь понад 20 людей.

Відомо, що активісти відмили стіни історичної будівлі, яка була збудована у 1891 році. Проект споруди створив архітектор Андрій Фердінанд Крауссен.