Киев застыл в пробках: где невозможно проехать (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жителям и гостям города приходится коротать время в пробках
В пятницу, 1 декабря, движение на дорогах Киева буквально застыло — огромные пробки наблюдаются сразу в нескольких районах столицы. Автомобили выстраиваются в километровые "очереди" и ситуация остается сложной.
Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Киевлянам советуют тщательно планировать свои маршруты, чтобы не опоздать и добраться до места назначения вовремя.
В целом по всему Киеву наблюдаются большие пробки. Некоторые из улиц вообще "стоят" длительное время. Движение на дорогах столицы никак не удается наладить и автомобилистов ждет непростое испытание.
Сильная пробка наблюдается на улице Анны Ахматовой. Также проехать практически невозможно на пересечении проспекта Петра Григоренко с улицей Здолбуновской и от Дарницкой площади до моста Патона.
Также, на проспекте Николая Бажана наблюдается пробка, которая тянется до самых Поздняков. Здесь, по предварительным данным, произошло ДТП при участии двух грузовиков.
Из-за этого на данном участке дороги одна пробка сменяет другую и движение практически парализованно.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве надолго ограничат движение по одной из улиц: причины и карта. Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.