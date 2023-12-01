Киев застыл в пробках: где невозможно проехать (видео)

Жителям и гостям города приходится коротать время в пробках

В пятницу, 1 декабря, движение на дорогах Киева буквально застыло — огромные пробки наблюдаются сразу в нескольких районах столицы. Автомобили выстраиваются в километровые "очереди" и ситуация остается сложной.

Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Киевлянам советуют тщательно планировать свои маршруты, чтобы не опоздать и добраться до места назначения вовремя.

В целом по всему Киеву наблюдаются большие пробки. Некоторые из улиц вообще "стоят" длительное время. Движение на дорогах столицы никак не удается наладить и автомобилистов ждет непростое испытание.

Пробки по всему Киеву

Сильная пробка наблюдается на улице Анны Ахматовой. Также проехать практически невозможно на пересечении проспекта Петра Григоренко с улицей Здолбуновской и от Дарницкой площади до моста Патона.

Пересечение проспекта Петра Григоренко с улицей Здолбуновской

Пробка от Дарницкой площади и до моста Патона

На улице Анны Ахматовой также затор

Также, на проспекте Николая Бажана наблюдается пробка, которая тянется до самых Поздняков. Здесь, по предварительным данным, произошло ДТП при участии двух грузовиков.

Из-за этого на данном участке дороги одна пробка сменяет другую и движение практически парализованно.

Пробки на проспекте Бажана

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве надолго ограничат движение по одной из улиц: причины и карта. Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.