Київ застиг у заторах: де неможливо проїхати (відео)

Жителям та гостям міста доводиться проводити час в заторах

У п’ятницю, 1 грудня, рух на дорогах Києва буквально завмер — величезні затори спостерігаються відразу в кількох районах столиці. Автомобілі вишиковуються в кілометрові "черги" і ситуація залишається складною.

Про це повідомляє низка київських Телеграм-каналів. Киянам радять ретельно планувати свої маршрути, щоб не спізнитися та дістатися місця призначення вчасно.

Загалом по всьому Києву спостерігаються великі затори. Деякі з вулиць взагалі "стоять" тривалий час. Рух на дорогах столиці ніяк не вдається налагодити і на автомобілістів чекає непросте випробування.

Затори по всьому Києву

Затори в столиці

Довжелезний затор спостерігається на вулиці Анни Ахматової. Також проїхати практично неможливо на перетині проспекту Петра Григоренка з вулицею Здолбунівською та від Дарницької площі до мосту Патона.

Перетин проспекту Петра Григоренка з вулицею Здолбунівською

Затор від Дарницької площі до мосту Патона

На вулиці Ганни Ахматової також затор

Також, на проспекті Миколи Бажана спостерігається затор, який тягнеться до Поздняків. Тут, за попередніми даними, сталася ДТП за участю двох вантажівок.

Через це на даній ділянці дороги один затор змінює інший та рух автівок практично паралізовано.

Затори на Бажана

Затори на проспекті Бажана

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві надовго обмежать рух однією з вулиць: причини і карта. Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" приносять вибаченням за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.