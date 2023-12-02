Второй "потоп" за сутки: в Киеве прорвало трубу, вода залила автостоянку (видео)

Водоснабжение восстановлено

В Дарницком районе Киева, на проспекте Бажана, 1-А произошло повреждение водопроводной магистрали 500 мм. В связи с этим было временно отключено водоснабжение в четырех жилых домах, на территории автостоянки разлилась вода.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 06:00 повреждение было локализовано. Давление в водопроводе в норме. На месте работают специалисты. "Киевводоканал" прислал на место автоцистерну с питьевой водой.

Глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник проинформировал, что из-за аварии были подтоплены автомобили на автостоянке. Движению транспорта авария не препятствовала. В 10:18 он сообщил о том, что водоснабжение в ЖК "Заречный" восстановлено.

Стоит отметить, что это уже второй "потоп" в Дарницком районе за сутки. 1 декабря на улице Ревуцкого рухнул строительный кран. Он повредил трубу водопровода, улицу начало стремительно заливать водой. Движение транспорта было перекрыто, демонтажем крана занимались соответствующие городские службы. К счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в начале ноября в самом центре Киева улицу залило кипятком. В результате произошедшего по улицам столицы полились стремительные потоки горячей воды.