Другий "потоп" за добу: у Києві прорвало трубу, вода залила автостоянку (відео)

Водопостачання відновлено

У Дарницькому районі Києва, що на проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. У зв’язку з цим було тимчасово відключено водопостачання у чотирьох житлових будинках, на території автостоянки розлилася вода.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, станом на 06:00 пошкодження було локалізовано. Тиск у водопроводі у нормі. На місці працюють спеціалісти. "Київводоканал" надіслав туди автоцистерну із питною водою.

Голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник поінформував, що через аварію було підтоплено автомобілі на автостоянці. Руху транспорту аварія не перешкоджала. О 10:18 він повідомив, що водопостачання в ЖК "Зарічний" відновлено.

Варто зазначити, що це вже другий "потоп" у Дарницькому районі за добу. 1 грудня на вулиці Ревуцького впав будівельний кран. Він пошкодив трубу водопроводу, вулицю почало стрімко заливати водою. Рух транспорту було перекрито, демонтажем крана займалися відповідні міські служби. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на початку листопада у самому центрі Києва вулицю залило окропом. Внаслідок інциденту вулицями столиці, полилися стрімкі потоки гарячої води.