В Киеве начали устанавливать главную елку страны (фото)

Елка будет установлена без привлечения средств из бюджета Киева

В понедельник, 4 декабря, на Софийской площади столицы началась установка главной елки страны. Ее торжественное открытие состоится в среду, 6 декабря, и будет приурочено к празднованию Дня святого Николая

О старте монтажа елки сообщили киевские Телеграм-каналы. Простоит елка в столице до 10 января 2024 года, а затем ее демонтируют.

Известно, что рабочие планируют полностью смонтировать дерево за один день. Уже во вторник, 5 декабря, дерево украсят светящимися гирляндами и игрушками. Тематику, в которой будет украшено дерево в 2023 году, организаторы держат в секрете.

Елку планируют установить за один день

Елку установят на Софийской площади

Елка будет установлена исключительно на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Средства из бюджета Киева выделяться не будут.

Монтаж елки идет полный ходом

Что касается празднований, то в Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий на отрытых территориях — ни ярмарок, ни концертов. Такое решение принял Совет Обороны Киева.

Тем не менее, возможно проведение точечных празднований на закрытых территориях с соблюдением всех правил безопасности, но также исключительно за средства меценатов.

Напомним, что в 2022 году столичные власти установили "елку несокрушимости" в Киеве. Она стала символом веры в нашу победу, наших военных и стойкость всех украинцев.

Так выглядела главная елка страны в 2022 году

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киев готовится к зимним праздникам: чего ждать киевлянам и гостям города. Столица Украины готовится встречать рождественские праздники вместе со всей Украиной. Начальник Киевской МВА Сергей Попко отметил, что проведение празднований не планируется.

Начальник Киевской МВА подчеркнул, что киевляне и гости столицы должны помнить о запрете использования фейерверков и петард, ведь это предусмотрено законом Украины. Более того, звуковые и световые сигналы могут восприниматься как звуки взрывов, что может навредить людям с ПТСР.