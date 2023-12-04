У Києві почали встановлювати головну ялинку країни (фото)

Ялинка буде встановлена без залучення коштів з бюджету Києва

У понеділок, 4 грудня, на Софійській площі столиці розпочалося встановлення головної ялинки країни. Її урочисте відкриття відбудеться у середу, 6 грудня, та буде приурочене до святкування Дня святого Миколая

Про старт монтажу ялинки повідомили київські Телеграм-канали. Простоїть ялинка у столиці до 10 січня 2024 року, а потім її демонтують.

Відомо, що робітники планують повністю змонтувати дерево за день. Вже у вівторок, 5 грудня, дерево прикрасять гірляндами, що світяться та іграшками. Тематику, в якій буде прикрашене дерево в 2023 році, організатори тримають у секреті.

Ялинку планують встановити за один день

Ялинку встановлять на Софійській площі

Ялинка буде встановлена виключно на кошти меценатів та з дотриманням режиму обмеженного використання електроенергії. Кошти з бюджету Києва не виділятимуться.

Монтаж ялинки йде повним ходом

Щодо святкувань, то на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів на відкритих територіях — ні ярмарків, ні концертів, ні фуд-кортів. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва.

Тим не менш, можливе проведення поодиноких святкувань на закритих територіях з дотриманням усіх правил безпеки, але також виключно за кошти меценатів.

Нагадаємо, що в 2022 році столична влада встановила "ялинку незламності" у Києві. Вона стала символом віри у нашу перемогу, наших військових та стійкість усіх українців.

Так виглядала головна ялинка країни у 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Київ готується до зимових свят: чого чекати киянам та гостям міста. Столиця України готується зустрічати різдвяні свята разом із усією Україною. Начальник Київської МВА Сергій Попко наголосив, що проведення святкувань не планується.

Начальник Київської МВА наголосив, що кияни та гості столиці мають пам’ятати про заборону використання феєрверків та петард, адже це передбачено законом України. Більше того, звукові та світлові сигнали можуть сприйматися як звуки вибухів, що може нашкодити людям із ПТСР.