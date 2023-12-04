На Киевщине включили иллюминацию на главной площади: пользователи соцсетей взорвались негодованием

В Броварах своя атмосфера

В Броварах, что в Киевской области, на майдане Свободы зажгли праздничную иллюминацию. Светящимися гирляндами обильно украсили деревья, которые растут вдоль аллей.

Уже завтра местные коммунальщики должны украсить главную елку города, так как ее открытие хотят приурочить к празднованию Дня святого Николая, которое состоится в среду, 6 декабря. Об этом сообщает Телеграм-канал "Трибуна-Бровары".

Информация об украшенных гирляндами деревьях вызвала широкий общественный резонанс и люди начали обвинять местные власти в расточительстве.

Иллюминация в Броварах возмутила пользователей соцсетей

Так, многие начали писать о том, что сейчас по всей стране украинцев призывают перейти "в режим экономии" и максимально осознанно потреблять электроэнергию.

Не смотря на это, власти Броваров решили ярко украсить майдан Свободы и подсветили здесь практически каждое дерево.

В комментариях люди пишут о том, что сейчас не те времена, когда можно настолько беспечно тратить электроэнергию на иллюминацию. Некоторые даже начали настаивать на том, что у чиновников "нет совести" и вывешивать гирлянды в то время, когда хоронят наших воинов — это, как минимум, неуважение.

Комментаторы негодуют

Комментаторы негодуют

Комментаторы негодуют

Для справки: Майдан Свободы — это центральная площадь города Бровары. Майдан Свободы в Броварах построили в 2004 году, сразу после постройки нового корпуса горисполкома. Свое название площадь получила в честь событий ноября 2004 — Оранжевой революции.

Иллюминация в Броварах возмутила пользователей соцсетей

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве начали устанавливать главную елку страны (фото). Ее торжественное открытие состоится в среду, 6 декабря, и будет приурочено к празднованию Дня святого Николая.

Елка будет установлена исключительно на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Средства из бюджета Киева выделяться не будут.