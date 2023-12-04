На Київщині включили ілюмінацію на головній площі: користувачі соцмереж вибухнули обуренням

У Броварах своя атмосфера

У Броварах, що на Київщині, на майдані Свободи увімкнули святкову ілюмінацію. Гірляндами, що світяться різними кольорами, рясно прикрасили дерева, які ростуть уздовж алей.

Вже завтра місцеві комунальники мають прикрасити головну ялинку міста, оскільки її відкриття хочуть приурочити до святкування Дня святого Миколая, яке відбудеться у середу, 6 грудня. Про це повідомляє Телеграм-канал "Трибуна-Бровари".

Інформація про прикрашені гірляндами дерева викликала широкий суспільний резонанс і люди почали звинувачувати місцеву владу в марнотратстві.

Ілюмінація у Броварах обурила користувачів соцмереж

Так, багато хто почав писати про те, що зараз по всій країні українців закликають перейти "в режим економії" і максимально свідомо споживати електроенергію.

Незважаючи на це, влада Броварів вирішила яскраво прикрасити майдан Свободи і підсвітила тут практично кожне дерево.

У коментарях люди пишуть про те, що зараз не ті часи, коли можна так безтурботно витрачати електроенергію на ілюмінацію. Дехто навіть почав наполягати на тому, що у чиновників "немає совісті" і вивішувати гірлянди в той час, коли ховають наших воїнів — це, як мінімум, свідчить про неповагу до останніх.

Коментатори обурюються

Коментатори обурюються

Коментатори обурюються

Для довідки: Майдан Свободи – це центральна площа міста Бровари. Майдан Свободи у Броварах збудували у 2004 році, одразу після спорудження нового корпусу міськвиконкому. Свою назву площа отримала на честь подій листопада 2004 року — Помаранчевої революції.

Ілюмінація у Броварах обурила користувачів соцмереж

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві почали встановлювати головну ялинку країни (фото). Її урочисте відкриття відбудеться у середу, 6 грудня, та буде приурочено до святкування Дня святого Миколая.

Ялинка буде встановлена виключно на кошти меценатів та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Кошти з бюджету Києва не виділятимуться.