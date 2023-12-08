Выборы все-таки скоро? "Слуги народа" в Киеве запустили гречкосейство (фото)

В столичных партийных офисах СН раздают странные продуктовые наборы и собирают данные, пиарясь на пожилых

В Киеве в партийных офисах "Слуги народа" некоторым горожанам раздают продуктовые наборы, которые больше смахивают на зарубежную гуманитарную помощь. Об этом "Телеграфу" сообщили читатели издания.

В состав наборов входят западноевропейские консервы якобы от благотворительного фонда Globee под брендом Lands Aid (сама инициатива, судя по логотипу на фирменных пакетах, называется "Немецко-украинский мост") с добавлением отечественной бакалеи неизвестного происхождения. Однако получают проднаборы не все желающие, а пенсионеры и другие незащищенные слои населения.

Впрочем, есть нюанс: поскольку в анкете возраст получателей не указывается, взять продукты может теоретически любой. Для этого следует написать заявление, в котором указывается ФИО, индивидуальный налоговый номер, адрес проживания и контактный номер телефона.

Как указано на баночках со вкусняшками, немецкий "Завтрак фермера в виде зельца" будет пригоден к употреблению еще два года, то есть до конца 2025-го. Халяльная курятина из Голландии может полежать даже до конца 2026 года. Итальянский зеленый горошек просит, чтобы его съели в первой половине 2025 года, а вот с белой фасолью с Апеннин могут возникнуть проблемы — похоже, что срок ее годности закончился еще три месяца назад. Так что бедные киевляне явно получили просрочку, хоть и надурняк.

Что же касается украинских продуктов, их выдали с отечественной спецификой — дешевые макаронные изделия на вес, соль и ячневая каша (наверное, для изготовления кутьи на Рождество, которое украинцы будут праздновать уже 25 декабря). Ячка потянула на 835 граммов, сырая соль — на 484, а "гребешки" завесили скудные 435 граммов.

При этом для отчетности получателей гуманитарки добровольно-принудительно просят сфотографироваться на фоне постеров "Слуги народа" с партийной прессой в руках.

В фонде Globee на обращение журналистов "Телеграфа", интересовавшихся, почему европейскую гуманитарку вдруг раздают партийные офисы, нашему изданию не ответили. Так же ситуацию с помощью горожанам пока официально не комментируют и в столичной ячейке "Слуги народа".

Отметим, по результатам местных выборов в столице 2020 года "Слуга народа" проиграла мэрскую гонку (кандидат от СН Ирина Верещук набрала лишь 5,4% голосов и заняла 5-е место), а в Киевсовет пропрезидентская политсила провела только 12 депутатов (в целом депутатские мандаты столичного совета имеют 120 избранников), перейдя в оппозицию к УДАРу Виталию Кличко.

Напомним, гречкосейство как явление в украинскую политику в 2000-х ввел тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий, запомнившийся столичной общественности своей предвыборной "любовью" к бабушкам и гречкой в продуктовых наборах, которые раздавали через приемные политика. Он дважды избирался на должность городского головы, однако из-за конфликта с президентом Виктором Януковичем уехал из Украины, не досидев свою вторую мэрскую каденцию. Позже оказалось, что у этого политика были паспорта Израиля и Грузии. Гречкосейство сегодня официально законодательно запрещено в Украине как непрямой подкуп избирателей.

Также "Телеграф" писал, что разговоры о выборах/не выборах в Украине во время войны решили закруглить. Соответствующий меморандум, как оказалось, подписали еще в первой половине ноября представители всех фракций Верховной Рады. Политсилы решили, что выборы (и президентские, и парламентские) в стране пройдут только через шесть месяцев (как минимум) после официальной отмены военного положения.