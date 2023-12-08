Вибори все ж таки скоро? "Слуги народу" у Києві запустили гречкосійство (фото)

В столичних партійних офісах СН роздають дивні продуктові набори і збирають дані, піарячись на літніх людях

У Києві в партійних офісах "Слуги народу" деяким містянам роздають продуктові набори, які більше скидаються на закордонну гуманітарну допомогу. Про це "Телеграфу" повідомили читачі видання.

До складу наборів входять західноєвропейські консерви нібито від благодійного фонду Globee під брендом Lands Aid (сама ініціатива, судячи з логотипу на фірмових пакетах, називається "Німецько-український міст") з додаванням вітчизняної бакалії невідомого походження. Однак отримують проднабори не всі бажаючі, а пенсіонери та інші незахищені верстви населення.

Втім, є нюанс: оскільки в анкеті вік отримувачів не вказується, взяти продукти може теоретично будь-хто. Для цього потрібно написати заяву, у якій вказується ПІБ, індивідуальний податковий номер, адреса проживання та контактний номер телефону.

Як вказано на баночках зі смаколиками, німецький "Сніданок фермера у вигляді зельцю" буде придатним до вживання ще два роки, тобто до кінця 2025-го. Халяльна курятина з Голландії може полежати навіть до кінця 2026-го. Італійський зелений горошок просить, щоб його з’їли у першій половині 2025 року, а от із білою квасолею з Апеннін можуть виникнути проблеми — схоже, що термін її придатності до вживання сплив ще три місяці тому. Тож незаможні кияни явно отримали прострочку, хоч і надурняк.

Що ж стосується українських продуктів, їх видали з вітчизняною специфікою — дешеві макаронні вироби на вагу, сіль і ячна каша (напевно, для виготовлення куті на Різдво, яке українці святкуватимуть вже 25 грудня). Ячка потягла на 835 грамів, вогка сіль — на 484, а "гребінці" заважили мізерні 435 грамів.

При цьому для звітності отримувачів гуманітарки добровільно-примусово просять сфотографуватися на тлі постерів "Слуги народу" з партійною пресою в руках.

У фонді Globee на звернення журналістів "Телеграфу", яких цікавило, чому європейську гуманітарку раптом роздають партійні офіси, нашому виданню не відповіли. Так само ситуацію з допомогою містянам поки офіційно не коментують і в столичному осередку "Слуги народу".

Зазначимо, за результатами місцевих виборів в столиці 2020 року "Слуга народу" програла мерські перегони (кандидатка від СН Ірина Верещук набрала лише 5,4% голосів та посіла 5-те місце), а до Київради пропрезидентська політсила провела лише 12 депутатів (загалом депутатські мандати столичної ради мають 120 обранців) і перейшла в опозицію до УДАРу Віталія Кличка.

Нагадаємо, гречкосійство як явище в українську політику в 2000-х ввів тодішній мер Києва Леонід Черновецький, який запам'ятався столичній громадськості своєю передвиборчою "любов'ю" до бабусь і гречкою в продуктових наборах, які роздавали через приймальні політика. Він двічі обирався на посаду міського голови, однак через конфлікт з президентом Віктором Януковичем виїхав з України, не досидівши свою другу мерську каденцію. Згодом виявилося, що у цього політика були паспорти Ізраїлю та Грузії. Гречкосійство сьогодні офіційно законодавчо заборонено в Україні як непрямий підкуп виборців.

Також "Телеграф" писав, що розмови про вибори/не вибори в Україні під час війни вирішили закруглити. Відповідний меморандум, як з’ясувалося, підписали ще у першій половині листопада представники всіх фракцій Верховної Ради. Політсили вирішили, що вибори (і президентські, і парламентські) в країні пройдуть лише через шість місяців (як мінімум) після офіційного скасування воєнного стану.