Вызывает агрессию: в Киеве попросили убрать рекламу из общественного транспорта

Интересное предложение поступило от жительницы столицы

На днях, на сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об ограничении рекламных вывесок в общественном транспорте столицы. Автор петиции уверена, что именно это способно обеспечить более комфортную и безопасную среду для пассажиров.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета. Для рассмотрения на уровне чиновников петиция должно набрать шесть тысяч голосов за 59 дней.

Автором петиции №12733 "За ограничение рекламных вывесок в общественном транспорте города Киева" выступает Мария Витальевна Рострипа. Так, женщина предлагает ограничить количество рекламных плакатов и вывесок в общественном транспорте столицы. По ее мнению, это обеспечит более комфортную и безопасную среду для пассажиров.

Кроме этого, автор петиции утверждает, что чрезмерное количество рекламных вывесок в салоне общественного транспорта способно отвлекать внимание не только пассажиров, но и самих водителей. Это же, в свою очередь, может привести к возникновению аварийных ситуаций во время движения.

Также отмечается, что навязчивая реклама создает стрессовую среду для пассажиров и вызывает у них агрессию.

Во избежание вышеперечисленных негативных последствий автор петиции просит городские власти ввести ограничение на размещение в салоне общественного транспорта рекламных материалов.

Стоит отметить, что на момент публикации материала петицию подписало 192 человека.

Текст петиции

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевлянам напомнили о запрете насчет балконов: какой штраф грозит нарушителям. В столице вывески, которые располагаются на балконах, являются незаконными и подлежат демонтажу. Согласно действующему законодательству, в Киеве не разрешено размещать рекламные баннера на балконах жилых, офисных и других зданий.

Отмечается, что балконы часто являются местами для размещения незаконной рекламы и вывески, расположенные на этих площадях, находятся под запретом.