Викликає агресію: у Києві попросили прибрати рекламу з громадського транспорту

Цікава пропозиція надійшла від мешканки столиці

Днями на сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо обмеження рекламних вивісок у громадському транспорті столиці. Автор петиції впевнена, що саме це здатно забезпечити більш комфортне та безпечне середовище для пасажирів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради. Для розгляду на рівні чиновників петиція має набрати шість тисяч голосів за 59 днів.

Автором петиції №12733 "За обмеження рекламних вивісок у громадському транспорті міста Києва" виступає Марія Віталіївна Ростріпа. Так, жінка пропонує обмежити кількість рекламних плакатів та вивісок у громадському транспорті столиці. На її думку, це забезпечить більш комфортне та безпечне середовище для пасажирів.

Крім цього, автор петиції стверджує, що надмірна кількість рекламних вивісок у салоні громадського транспорту здатна відволікати увагу не лише пасажирів, а й самих водіїв. Це, в свою чергу, може призвести до виникнення аварійних ситуацій під час руху.

Також зазначається, що нав’язлива реклама створює стресове середовище для пасажирів та викликає у них агресію.

Щоб уникнути перелічених вище негативних наслідків, автор петиції просить міську владу ввести обмеження на розміщення в салоні громадського транспорту рекламних матеріалів.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу петицію підписало 192 особи.

Текст петиції

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що киянам нагадали про заборону щодо балконів : який штраф загрожує порушникам. У столиці вивіски, що розташовуються на балконах, є незаконними та підлягають демонтажу. Згідно з чинним законодавством, у Києві не дозволено розміщувати рекламні банери на балконах житлових, офісних та інших будівель.

Зазначається, що балкони часто є місцями для розміщення незаконної реклами та вивіски, які розташовані на цих площах, перебувають під забороною.