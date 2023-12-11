Мурал компании Ахметова разместили в центре Киева без согласования с властями города: официальный документ

Стенопись нанесли на здание, обслуживаемое ОСМД, и якобы по согласию жителей

В Киеве продолжаются дискуссии по поводу хаотического нанесения муралов на городские здания, а новая стенопись спровоцировала оживленные споры в соцсетях из-за нанесения на рисунок названия компании Рината Ахметова — ДТЭК.

Так, на мурале "Защитники света", расположенном на фасаде многоэтажного жилого дома на бул. Н. Михновского, 3-А в Печерском районе, один из персонажей изображен в защитной каске с символикой этой энергетической компании.

Именно эту деталь некоторые пользователи восприняли как скрытую рекламу, или даже пиар предприятия известного олигарха с Донбасса.

Как сообщили по запросу "Телеграфа" в Печерской районной государственной администрации, к районным чиновникам представители ДТЭКа не обращались за согласованиями и разрешениями по двум причинам.

— Мурал "Защитники света" к сфере управления Печерской районной в городе Киеве государственной администрации не отнесен. Указанный дом находится в собственности совладельцев этого дома, и — на самообслуживании объединения совладельцев многоквартирного дома "Печерский-VIII", — проинформировали в РГА.

Вместе с тем, как напомнили в администрации, согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", фасад дома является общей совместной собственностью всех собственников жилых и нежилых помещений дома, "поэтому, в частности, проведение работ по нанесению мурала предполагает согласие его совладельцев".

— Для проведения работ на фасадах административных зданий необходимо согласие их владельцев/балансодержателей. В Печерскую РГА для согласования проведения работ на фасаде жилого дома по бул. Н. Михновского, 3-А, создатель мурала и ДТЭК не обращались, — говорится в сообщении.

В то же время, как добавили в райгосадминистрации, всего на территории Печерского района насчитывается уже 27 муралов, созданных на фасадах жилых домов разных форм собственности и нежилых/административных зданий.

В то же время, как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе КГГА, вопрос муралов и согласований (в том числе и рекламных) полностью находится в сфере компетенции районных администрации и их структурных подразделений, а в городе до сих пор отсутствует четкий разрешительный механизм по рисункам на зданиях, а также их контенте.

Как сообщалось, в Киеве петиция с требованием к городским властям запустить прозрачный механизм обсуждения и утверждения эскизов рисунков для муралов набрала необходимый минимум голосов горожан.

Напомним, это обращение к власти города появилось после громкого скандала с "водочным" муралом на Соломенке. В сентябре на улице Василия Липковского, 8, на стену дома хотели нанести новый рисунок поверх старой стенописи, созданной канадским художником, с рекламным слоганом известной водочной компании.