Мурал компанії Ахметова розмістили в центрі Києва без погодження з владою міста: офіційний документ

Стінопис нанесли на будівлю, яку обслуговує ОСББ, і нібито за згодою мешканців

У Києві продовжуються дискусії стосовно хаотичного нанесення муралів на міські будівлі, а новий стінопис спровокував жваві суперечки в соцмережах через нанесення на малюнок назви компанії Ріната Ахметова — ДТЕК.

Так, на муралі "Захисники світла", що розміщений на фасаді багатоповерхового житлового будинку на бул. М. Міхновського, 3-А у Печерському районі, один з персонажів зображений у захисній касці з символікою цієї енергетичної компанії.

Саме цю деталь деякі користувачі сприйняли як приховану рекламу або навіть піар підприємства відомого олігарха з Донбасу.

Як повідомили на запит "Телеграфу" в Печерській районній державній адміністрації, до районних чиновників представники ДТЕКу не зверталися за погодженнями і дозволами по двом причинам.

— Мурал "Захисники світла" до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації не віднесений. Зазначений будинок перебуває у власності співвласників вказаного будинку та на самообслуговуванні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Печерський-VIII", — поінформували в РДА.

Разом з тим, як нагадали в адміністрації, відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", фасад будинку є спільною сумісною власністю всіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку, "тому зокрема, проведення робіт із нанесення муралу передбачає згоду його співвласників".

— Для проведення робіт на фасадах адміністративних будівель необхідна згода їх власників/балансоутримувачів. До Печерської РДА для погодження проведення робіт на фасаді житлового будинку на бул. М. Міхновського, 3-А створювач муралу та ДТЕК не зверталися, — йдеться у повідомленні.

Одночасно, як додали в райдержадміністрації, загалом на території Печерського району налічується вже 27 муралів, створених на фасадах житлових будинків різних форм власності та нежитлових/адміністративних будівлях.

У той же час, як розповіли "Телеграфу" в пресслужбі КМДА, питання муралів та погоджень (у тому числі і рекламних) повністю знаходиться у сфері компетенції районних адміністрації та їхніх структурних підрозділів, а у місті до сих пір відсутній чіткий дозвільний механізм щодо малюнків на будівлях та їхнього контенту.

Як повідомлялось, у Києві петиція з вимогою до міської влади запустити прозорий механізм обговорення та затвердження ескізів малюнків для муралів набрала необхідний мінімум голосів містян.

Нагадаємо, це звернення до влади міста з'явилось після гучного скандалу з "горілчаним" муралом на Солом'янці. У вересні на вулиці Василя Липківського, 8, на стіну будинку хотіли нанести новий малюнок поверх старого стінопису, створеного канадським художником, з рекламним слоганом відомої горілчаної компанії.