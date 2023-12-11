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Мурал компанії Ахметова розмістили в центрі Києва без погодження з владою міста: офіційний документ

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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На шоломі одного з персонажів містяни побачили рекламу Новина оновлена 11 грудня 2023, 12:08
На шоломі одного з персонажів містяни побачили рекламу

Стінопис нанесли на будівлю, яку обслуговує ОСББ, і нібито за згодою мешканців

У Києві продовжуються дискусії стосовно хаотичного нанесення муралів на міські будівлі, а новий стінопис спровокував жваві суперечки в соцмережах через нанесення на малюнок назви компанії Ріната Ахметова — ДТЕК.

Так, на муралі "Захисники світла", що розміщений на фасаді багатоповерхового житлового будинку на бул. М. Міхновського, 3-А у Печерському районі, один з персонажів зображений у захисній касці з символікою цієї енергетичної компанії.

Саме цю деталь деякі користувачі сприйняли як приховану рекламу або навіть піар підприємства відомого олігарха з Донбасу.

Як повідомили на запит "Телеграфу" в Печерській районній державній адміністрації, до районних чиновників представники ДТЕКу не зверталися за погодженнями і дозволами по двом причинам.

Мурал "Захисники світла" до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації не віднесений. Зазначений будинок перебуває у власності співвласників вказаного будинку та на самообслуговуванні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Печерський-VIII", — поінформували в РДА.

Разом з тим, як нагадали в адміністрації, відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", фасад будинку є спільною сумісною власністю всіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку, "тому зокрема, проведення робіт із нанесення муралу передбачає згоду його співвласників".

Для проведення робіт на фасадах адміністративних будівель необхідна згода їх власників/балансоутримувачів. До Печерської РДА для погодження проведення робіт на фасаді житлового будинку на бул. М. Міхновського, 3-А створювач муралу та ДТЕК не зверталися, — йдеться у повідомленні.

Одночасно, як додали в райдержадміністрації, загалом на території Печерського району налічується вже 27 муралів, створених на фасадах житлових будинків різних форм власності та нежитлових/адміністративних будівлях.

У той же час, як розповіли "Телеграфу" в пресслужбі КМДА, питання муралів та погоджень (у тому числі і рекламних) повністю знаходиться у сфері компетенції районних адміністрації та їхніх структурних підрозділів, а у місті до сих пір відсутній чіткий дозвільний механізм щодо малюнків на будівлях та їхнього контенту.

Як повідомлялось, у Києві петиція з вимогою до міської влади запустити прозорий механізм обговорення та затвердження ескізів малюнків для муралів набрала необхідний мінімум голосів містян.

Нагадаємо, це звернення до влади міста з'явилось після гучного скандалу з "горілчаним" муралом на Солом'янці. У вересні на вулиці Василя Липківського, 8, на стіну будинку хотіли нанести новий малюнок поверх старого стінопису, створеного канадським художником, з рекламним слоганом відомої горілчаної компанії.

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#Київ #Реклама #ДТЕК #Скандали #РДА #Печерськ #Мурали