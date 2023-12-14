В Киеве продают микроквартиру в 10,6 м²: как она выглядит изнутри (фото)

В таком скромном жилище едва ли поместятся кровать и шкаф

В Днепровском районе Киева продается смарт — квартира общей площадью всего 10,6 м². Владелец просит за такое компактное жилище 1 166 599 гривен и утверждает, что данная квартира является "готовым арендным бизнесом", который будет приносить стабильный доход.

Объявление о продаже смарт — квартиры было размещено на сайте OLX. Квартира имеет санузел и кухонную зону. Находится она в Днепровском районе столицы на улице Красноткацкой 24А.

В объявлении указано, что квартира располагается на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В смарт — жилище есть кухонная зона, которая занимает "целых" 2,0 м². Она укомплектована мини-стенкой с несколькими шкафчиками и мойкой. Санузел площадью 1,7 м² состоит из небольшой душевой и унитаза. Само же жилое пространство квартиры занимает 6,9 м².

Санузел в столичной смарт-квартире

Дом, в котором расположена квартира, находится неподалеку от станции метро "Черниговская" и он был возведен на месте старого "Аварийного городка", построенного военнопленными немцами после Второй мировой. Рядом располагаетс парк Киото, ТРЦ, аптека, отделение банка, почта и остановка общественного транспорта.

В объявлении также указано, что в квартире сделан "современный и качественный ремонт".

Смарт-квартира в Киеве

Смарт-квартира в Киеве

Владелец квартиры отмечает, что из-за удачного расположения, данная недвижимость является "готовым арендным бизнесом", так как близость к метро обеспечивает постоянный поток клиентов и "будет приносить владельцу стабильный пассивный доход ежемесячно".

Цена квартиры составляет 1 166 599 гривен и данное предложение представлено "без комиссии".

Смарт-квартира в Киеве

Стоит отметить, что для комфортной жизни одному украинцу необходимо не менее 13,56 м² общей площади, в том числе жилой — 9 м². Это минимальные характеристики жилья, пригодного для проживания одного человека. Такие нормы прописаны в Жилищном кодексе Украины.

Для справки: Смарт — квартира – это компактное жилье, которое по площади заметно уступает обычным однокомнатным квартирам и представляя собой одну комнату с несколькими мини — зонами и отдельным санузлом.

Изначально smart — квартиры появились в США и лишь со временем начали пользоваться большим спросом по всему миру. Люди ценят в таком мини-жилище компактность и доступность. Зачастую мини-квартиры используют в качестве временного жилья или хостела, где можно провести пару ночей.

Смарт-квартира располагается на улице Красноткацкой 24А

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве продают однокомнатную квартиру почти за полмиллиона долларов (видео). Площадь квартиры составляет 90 квадратных метров. Она имеет дизайнерский ремонт, просторную кухню-гостиную и одну спальню. Также здесь есть две гардеробные, два санузла и терраса.