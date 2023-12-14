У Києві продають мікроквартиру в 10,6 м²: який вигляд вона має зсередини (фото)

У такому скромному житлі навряд чи поміститься ліжко та шафа

У Дніпровському районі Києва продається смарт — квартира загальною площею 10,6 м². Власник просить за таке компактне житло 1 166 599 гривень і стверджує, що ця квартира — це "готовий орендний бізнес", який приноситиме стабільний пасивний дохід.

Оголошення про продажу смарт — квартири було розміщено на сайті OLX. Квартира має санвузол та кухонну зону. Знаходиться вона у Дніпровському районі столиці на вулиці Червоноткацькій 24А.

В оголошенні зазначено, що квартира знаходиться на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. У смарт-житлі є кухонна зона, яка займає "цілих" 2,0 м². Вона укомплектована міні-стінкою з кількома шафками та мийкою. Санвузол площею 1,7 м² складається з невеликої душової та унітазу. Сам житловий простір квартири займає 6,9 м².

Санвузол у столичній смарт-квартирі

Будинок, в якому розташовується квартира, знаходиться неподалік станції метро "Чернігівська" та він був зведений на місці старого "Аварійного містечка", збудованого військовополоненими німцями після Другої світової. Поруч знаходиться парк Кіото, ТРЦ, аптека, відділення банку, пошта і зупинка громадського транспорту. В оголошенні також зазначено, що у квартирі зроблено "сучасний та якісний ремонт".

Смарт-квартира у Києві

Смарт-квартира у Києві

Власник квартири зазначає, що через вдале розташування ця нерухомість є "готовим орендним бізнесом", оскільки близькість до метро забезпечує постійний потік клієнтів і "приноситиме власнику стабільний пасивний дохід щомісяця".

Ціна квартири складає 1 166 599 гривень і ця пропозиція представлена "без комісії".

Смарт-квартира у Києві

Варто зазначити, що для комфортного життя одному українцеві необхідно не менше 13,56 м² загальної площі, у тому числі житловий — 9 м². Це мінімальні характеристики житла, придатного для проживання однієї особи. Такі норми прописані у Житловому кодексі України.

Для довідки: Смарт — квартира — це компактне житло, яке по площі помітно поступається звичайним однокімнатним квартирам і представляє собою одну кімнату з кількома міні — зонами та окремим санвузлом.

Спочатку smart — квартири з’явилися в США, а вже згодом почали мати великий попит по всьому світу. Люди цінують у такому міні-житлі компактність та доступність. Найчастіше міні-квартири використовують як тимчасове житло або хостел, де можна провести кілька ночей.

Смарт-квартира розташовується на вулиці Червоноткацькій 24А

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів (відео). Площа квартири складає 90 квадратних метрів. Вона має дизайнерський ремонт, простору кухню-вітальню та одну спальню. Також тут є два вбиральні, два санвузли та тераса.