В Киеве снова поврежден главный флаг страны: полотно требует замены (видео)

Работы по замене полотнища должны провести после улучшения погодных условий

В четверг, 14 декабря, в Киеве штормовой ветер повредил главный флаг страны, который установлен на склонах правого берега Днепра. Бед наделал порывистый ветер, который обрушился на столицу вместе с обильными осадками.

В результате мощных порывов ветра полотнище главного флага страны было повреждено. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Мой Киев".

Стоит отметить, что флаг не приспустили накануне ухудшения погодных условий и сильные порывы ветра повредили полотнище. Судя по видео, ткань по краям значительно разорвана и флаг однозначно потребует замены.

Напомним, что главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве.

Сооружение флагштока является самым большим в Украине: его высота достигает практически 90 метров, а вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метр.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве шквальный ветер уже повреждал главный флаг страны. Поврежденное полотнище оперативно сняли с флагштока, чтобы позже поднять новое.

Как только погодные условия стали более благоприятными флаг удалось заменить. Работы по замене полотнища проводили специалисты.