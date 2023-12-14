У Києві знову пошкоджено головний прапор країни: полотно потребує заміни (відео)

Роботи із заміни полотнища мають провести після поліпшення погодних умов

У четвер, 14 грудня, у Києві штормовий вітер пошкодив головний прапор країни, встановлений на схилах правого берега Дніпра. Лиха наробив поривчастий вітер, який обрушився на столицю разом із рясними опадами.

Внаслідок потужних поривів вітру полотнище головного прапора країни було пошкоджено. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Мій Київ".

Варто зазначити, що прапор не приспустили напередодні погіршення погодних умов і пориви вітру пошкодили полотнище. Судячи з відео, тканина по краях значно розірвана і прапор однозначно вимагатиме заміни.

Нагадаємо, що головний державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" у Києві.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні: її висота сягає практично 90 метрів, а вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві шквальний вітер уже ушкоджував головний прапор країни. Пошкоджене полотнище оперативно зняли з флагштока, щоб пізніше підняти нове.

Як тільки погодні умови стали більш сприятливими, прапор вдалося замінити. Роботи із заміни полотнища проводили фахівці.