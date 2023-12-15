Штрафы возросли в разы: в Киеве изменили правила размещения вывесок на домах

В скором времени рекламные вывески, размещенные на зданиях столицы, будут выполнены в едином стиле

В четверг, 14 декабря, Киевский горсовет принял решение изменить правила размещения рекламных вывесок на фасадах столичных домов. Проект "О внесении изменений в Порядок размещения вывесок в городе Киеве" был презентован еще летом, однако после этого ему предстояло пройти длительный этап публичных обсуждений.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Управление по рекламе Киевской городской государственной администрации. Опрос среди киевлян проводили в приложении "Киев Цифровой" и общее количество пользователей, принявших участие в голосовании, составило 25 653 человек.

Решение об изменении правил размещения рекламных вывесок на фасадах столичных домов было принято с учетом мнения киевлян и владельцев бизнеса. Кроме этого комиссия опиралась на практический опыт применения действующего Порядка размещения вывесок.

Так, отмечается, что размещение вывесок на фасадах зданий-объектов культурного наследия, допускается только в виде конструкций, состоящих из отдельных букв. Вывески не должны иметь плоской основы и не иметь кронштейнов.

Так, основные изменения по поводу вывесок в столице:

ввели требование к расстоянию между вывесками для одного субъекта хозяйствования (10 м);

ввели требование к расстоянию между кронштейнами в зависимости от форматных зон;

уточнили площади вывесок в зависимости от форматных зон;

добавили новые типы вывесок (маркиза, информационная табличка);

ввели изменения в процедуре оформления вывесок;

ввели новую форму сообщения о соответствии вывески требованиям;

в 5 раз повысили ответственность за повторное самовольное размещение вывески.

Визуализация изменений правил размещения вывесок на фасадах домов в Киеве

Также, среди новых изменений следует выделить то, что столичному бизнесу будет разрешено размещать коммерческие наименования на вывесках.

Это позволит бизнесу, который находится на этапе регистрации своей торговой марки и не имеет юридической возможности отразить ее на вывеске, зато разместить коммерческое наименование своего заведения.

Кроме того, ввели новый тип вывески в виде информационной таблички, который не требует подачи уведомления — конструкция площадью 0,3 кв. м и на ней должно быть отражено полное наименование юридического лица и график работы заведения.

Вывеска - маркиза

Стоит отметить, что в столице вывески, которые располагаются на балконах, являются незаконными и подлежат демонтажу. Согласно действующему законодательству, в Киеве не разрешено размещать рекламные баннера на балконах жилых, офисных и других зданий.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве попросили убрать рекламу из общественного транспорта. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об ограничении рекламных вывесок в общественном транспорте столицы. Автор петиции уверена, что именно это способно обеспечить более комфортную и безопасную среду для пассажиров.