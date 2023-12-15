Штрафы возросли в разы: в Киеве изменили правила размещения вывесок на домах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В скором времени рекламные вывески, размещенные на зданиях столицы, будут выполнены в едином стиле
В четверг, 14 декабря, Киевский горсовет принял решение изменить правила размещения рекламных вывесок на фасадах столичных домов. Проект "О внесении изменений в Порядок размещения вывесок в городе Киеве" был презентован еще летом, однако после этого ему предстояло пройти длительный этап публичных обсуждений.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Управление по рекламе Киевской городской государственной администрации. Опрос среди киевлян проводили в приложении "Киев Цифровой" и общее количество пользователей, принявших участие в голосовании, составило 25 653 человек.
Решение об изменении правил размещения рекламных вывесок на фасадах столичных домов было принято с учетом мнения киевлян и владельцев бизнеса. Кроме этого комиссия опиралась на практический опыт применения действующего Порядка размещения вывесок.
Так, отмечается, что размещение вывесок на фасадах зданий-объектов культурного наследия, допускается только в виде конструкций, состоящих из отдельных букв. Вывески не должны иметь плоской основы и не иметь кронштейнов.
Так, основные изменения по поводу вывесок в столице:
- ввели требование к расстоянию между вывесками для одного субъекта хозяйствования (10 м);
- ввели требование к расстоянию между кронштейнами в зависимости от форматных зон;
- уточнили площади вывесок в зависимости от форматных зон;
- добавили новые типы вывесок (маркиза, информационная табличка);
- ввели изменения в процедуре оформления вывесок;
- ввели новую форму сообщения о соответствии вывески требованиям;
- в 5 раз повысили ответственность за повторное самовольное размещение вывески.
Также, среди новых изменений следует выделить то, что столичному бизнесу будет разрешено размещать коммерческие наименования на вывесках.
Это позволит бизнесу, который находится на этапе регистрации своей торговой марки и не имеет юридической возможности отразить ее на вывеске, зато разместить коммерческое наименование своего заведения.
Кроме того, ввели новый тип вывески в виде информационной таблички, который не требует подачи уведомления — конструкция площадью 0,3 кв. м и на ней должно быть отражено полное наименование юридического лица и график работы заведения.
Стоит отметить, что в столице вывески, которые располагаются на балконах, являются незаконными и подлежат демонтажу. Согласно действующему законодательству, в Киеве не разрешено размещать рекламные баннера на балконах жилых, офисных и других зданий.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве попросили убрать рекламу из общественного транспорта. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об ограничении рекламных вывесок в общественном транспорте столицы. Автор петиции уверена, что именно это способно обеспечить более комфортную и безопасную среду для пассажиров.