Штрафи зросли у рази: у Києві змінили правила розміщення вивісок на будинках

Незабаром рекламні вивіски, розміщені на будинках столиці, будуть виконані в єдиному стилі

У четвер, 14 грудня, Київська міськрада ухвалила рішення змінити правила розміщення рекламних вивісок на фасадах столичних будинків. Проект "Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві" було презентовано ще влітку, проте після цього він мав пройти тривалий етап публічних обговорень.

Про це повідомили у прес-службі КМДА із посиланням на Управління з реклами Київської міської державної адміністрації. Опитування серед киян проводили у додатку "Київ Цифрової" та загальна кількість користувачів, які взяли участь у голосуванні, становила 25 653 особи.

Рішення про зміну правил розміщення рекламних вивісок на фасадах столичних будинків було ухвалено з урахуванням думки киян та власників бізнесу. Крім цього, комісія спиралася на практичний досвід застосування чинного Порядку розміщення вивісок.

Так, зазначається, що розміщення вивісок на фасадах будівель-об’єктів культурної спадщини допускається лише у вигляді конструкцій, що складаються з окремих літер. Вивіски не повинні мати плоскої основи та кронштейнів.

Основні зміни:

ввели вимогу до відстані між вивісками для одного суб’єкта господарювання (10 м);

ввели вимогу до відстані між кронштейнами в залежності від форматних зон;

уточнили площі вивісок у залежності від форматних зон;

додали нові типи вивісок (маркіза, інформаційна табличка);

запровадили зміни у процедурі оформлення вивісок;

ввели нову форму повідомлення про відповідність вивіски вимогам;

у 5 разів підвищили відповідальність за повторне самовільне розміщення вивіски.

Візуалізація змін правил розміщення вивісок на фасадах будинків у Києві

Також, серед нових змін слід виділити те, що столичному бізнесу буде дозволено розміщувати комерційні найменування на вивісках.

Це дозволить бізнесу, який перебуває на етапі реєстрації своєї торгової марки та не має юридичної можливості відобразити її на вивісці, натомість розмістити комерційне найменування свого закладу.

Крім того, запровадили новий тип вивіски у вигляді інформаційної таблички, який не потребує подачі повідомлення — конструкція площею 0,3 кв. м і на ній має бути відображене повне найменування юридичної особи та графік роботи закладу.

Нововведення спрямовані на удосконалення процедури оформлення вивісок, збереження історичного середовища міста та забезпечення комфорту киян.

Вивіска у вигляді маркізи

Варто зазначити, що у столиці вивіски, які розташовуються на балконах, є незаконними та підлягають демонтажу. Згідно з чинним законодавством, у Києві не дозволено розміщувати рекламні банери на балконах житлових, офісних та інших будівель.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві попросили прибрати рекламу із громадського транспорту. На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо обмеження рекламних вивісок у громадському транспорті столиці. Автор петиції впевнена, що саме це здатне забезпечити більш комфортне та безпечне середовище для пасажирів.