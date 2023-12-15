В Киеве неизвестные уничтожили дуб, который высадили в память о погибшем герое Украины (фото)

Дуб простоял всего два дня

В ночь на пятницу, 15 декабря, в Шевченковском районе Киева произошел вопиющий инцидент — неизвестные спилили двенадцатилетний дуб, который был высажен киевлянами в память о защитнике Украины Романе Ратушном. Вандалы целенаправленно уничтожили дерево, оставив от него лишь небольшую нижнюю часть ствола.

Об этом сообщили в пресс-службе КО "Киевзеленстрой". Злоумышленников уже разыскивает полиция.

Так, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, на улице Сечевых Стрельцов, 49. Отмечается, что двенадцатилетний дуб был предоставлен общественной организацией "Сохранить цветы Украины".

Именно он, по задумке активистов, должен был стать символом борьбы за независимость Украины. Кроме этого , дерево должно было напоминать каждому украинцу о цене нашей свободы, которую приходится платить.

Стоит отметить, что дуб высадили 12 декабря, а уже через два дня дерево было безжалостно уничтожено.

Дуб срезали

Правоохранители уже занимаются данным делом: проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Следователям предстоит установить личности вандалов и привлечь их к ответсвенности.

Дуб срезали

Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов 49.

Напомним, Роман Ратушный погиб 9 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области, на одном из горячих направлений. Активист служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде. Тело защитника удалось забрать с фронта только через несколько дней после его смерти. 16 июня жители и гости столицы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили погибшего героя на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.

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