У Києві невідомі знищили дуб, який висадили в пам'ять про загиблого героя України (фото)

Дуб простояв лише два дні

У ніч на п’ятницю, 15 грудня, у Шевченківському районі Києва стався кричущий інцидент — невідомі спиляли дванадцятирічний дуб, висаджений киянами на згадку про відомого активіста та захисника України Романа Ратушного. Вандали цілеспрямовано знищили дерево, залишивши від нього лише невелику нижню частину стовбура.

Про це повідомили у прес-службі КО "Київзеленбуд". Зловмисників вже розшукує поліція.

Так, інцидент стався у Шевченківському районі столиці, що на вулиці Січових Стрільців, 49. Зазначається, що дванадцятирічний дуб було надано громадською організацією "Зберегти квіти України".

Саме він, за задумом активістів, мав стати символом боротьби за незалежність України. Окрім цього, дерево мало нагадувати кожному українцю про ціну нашої свободи, яку доводиться платити.

Варто зазначити, що дуб висадили 12 грудня, а вже через два дні дерево було безжально знищене.

Дуб зрізали

Правоохоронці вже займаються цією справою: проводяться першочергові оперативно-розшукові заходи. Слідчим належить встановити особи вандалів і залучити їх до відповідальності.

Дуб зрізали

Інцидент трапився на вулиці Січових Стрільців 49.

Нагадаємо, Роман Ратушний загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині, на одному з гарячих напрямків. Активіст служив розвідником у 93-й механізованій бригаді. Тіло захисника вдалося забрати з фронту лише за кілька днів після його смерті. 16 червня мешканці та гості столиці, стоячи на колінах з українськими прапорами, зустріли загиблого героя на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки.

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