В Киеве под хлебным фургоном провалился тротуар (фотофакт)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1721
К счастью, никто из людей не пострадал
В понедельник, 18 декабря, в Соломенском районе города Киева под колесами хлебного фургона внезапно провалилось тротуарное покрытие. Автомобиль оказался в "ловушке" из которой его оказалось очень сложно вызволить.
Об этом сообщили в столичном Телеграм-канале "ДТП. Киев". Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.
Известно, что на проспекте Любомира Гузара фургон провалился под плитку на пешеходной дорожке. Автомобиль перекосился на бок, а его колеса оказались практически полностью под землей.
Инцидент произошел на территории жилого массива Отрадный, что в Соломенском районе Киева. Зачем водитель транспортного средства заехал на тротуар — остается лишь догадываться.
В соцсетях очевидцы произошедшего отметили, что достать транспортное средство из "ловушки" оказалось очень сложной задачей, для решения которой пришлось приложить немалые усилия и даже разобрать часть плитки на пешеходной дорожке.
Понесет ли водитель фургона ответственность за езду по пешеходной зоне, на данный момент, неизвестно.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать: в КГГА успокаивают (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.