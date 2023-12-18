В Киеве под хлебным фургоном провалился тротуар (фотофакт)

К счастью, никто из людей не пострадал

В понедельник, 18 декабря, в Соломенском районе города Киева под колесами хлебного фургона внезапно провалилось тротуарное покрытие. Автомобиль оказался в "ловушке" из которой его оказалось очень сложно вызволить.

Об этом сообщили в столичном Телеграм-канале "ДТП. Киев". Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Известно, что на проспекте Любомира Гузара фургон провалился под плитку на пешеходной дорожке. Автомобиль перекосился на бок, а его колеса оказались практически полностью под землей.

Инцидент произошел на территории жилого массива Отрадный, что в Соломенском районе Киева. Зачем водитель транспортного средства заехал на тротуар — остается лишь догадываться.

Автомобиль перекосился на бок

В соцсетях очевидцы произошедшего отметили, что достать транспортное средство из "ловушки" оказалось очень сложной задачей, для решения которой пришлось приложить немалые усилия и даже разобрать часть плитки на пешеходной дорожке.

Понесет ли водитель фургона ответственность за езду по пешеходной зоне, на данный момент, неизвестно.

Инцидент произошел

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать: в КГГА успокаивают (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.