У Києві під хлібним фургоном провалився тротуар (фотофакт)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

У понеділок, 18 грудня, у Солом’янському районі міста Києва під колесами хлібного фургону раптово провалилось тротуарне покриття. Автомобіль опинився в "пастці", з якої його виявилося дуже складно визволити.

Про це повідомили у столичному Телеграм-каналі "ДТП. Київ". Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Відомо, що на проспекті Любомира Гузара фургон провалився під тротуарне покриття. Автомобіль перекосився на бік, а його колеса виявилися майже повністю "похованими" під землею.

Інцидент стався на території житлового масиву Відрадний у Солом’янському районі Києва. Навіщо водій транспортного засобу заїхав на пішохідну доріжку — залишається лише здогадуватися.

Автомобіль перекосився на бік

У соцмережах очевидці події зазначили, що дістати транспортний засіб з "пастки" виявилося дуже складним завданням, для вирішення якого довелося докласти чималих зусиль та навіть розібрати частину бруківки.

Чи понесе водій фургона відповідальність за їзду пішохідною зоною, наразі невідомо.

Інцидент стався

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві ґрунт над метро "Деміївська" продовжує просідати: у КМДА заспокоюють (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися. На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.