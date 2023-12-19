В Киеве сдают в аренду пентхаус с баром и собственным кинотеатром: цена вас шокирует (видео)

Квартира расположена в элитном районе столицы

В Печерском районе столицы предлагают взять в аренду просторный двухэтажный пентхаус, который расположен на территории элитного жилого квартала "Новопечерские Липки". В квартире есть бар, собственный кинотеатр, терраса с беседкой и джакузи.

Обзор на элитное жилье сделал риелтор и опубликовал ролик в соцсетях. За аренду шикарных аппартаментов просят 15 тысяч долларов США или 560 тысяч в месяц.

Сообщается, что общая площадь квартиры составляет 350 метров квадратных, а ремонт здесь выполнен в светлых тонах. В пентхаусе есть бар с подсветкой, собственный кинотеатр с комфортабельными сидениями на пять посадочных мест, санузел с джакузи и просторная терраса.

Так, на первом этаже расположена просторная гостиная с огромным телевизором, большая кухня со встроенной бытовой техникой, кабинет с рабочим местом и две отдельные детские комнаты для мальчика и для девочки с собственными гардеробными и санунзлами. Также на первом этаже есть бар и кинотеатр.

На втором этаже расположена основная спальня и огромная гардеробная комната со множеством шкафов и шикарным столом для мейкапа. Также на втором этаже есть ванная комната с джакузи, панорамные окна и терраса с беседкой.

Стоит отметить, что "Новопечерские Липки" — это элитный жилой квартал, который занимает площадь почти в 20 гектаров, и треть из них отведена под зеленые зоны и парки. Комплекс находится в самом престижном районе столицы — Печерском, откуда легко можно добраться до делового центра Киева.

На территории "Новопечерских Липок" располагаются игровые площадки, ландшафтные зоны и парки, светомузыкальные фонтаны, аптеки, магазины, отделения банка, кафе, рестораны, медицинские и стоматологические клиники, салоны красоты, химчистки, детские сады и школы, фитнес-центр и развлекательные заведения.

Для справки: пентхаус — это отдельное жилье на верхнем этаже (или нескольких этажах) многоэтажного дома, который имеет собственную террасу. Структура пентхауса создаёт эффект изолированного от окружающей среды собственной виллы или особняка в плотно застроенных центрах больших городов или городских агломераций. Кроме террасы пентхаус также может быть оборудован "зимним садом", бассейном и так далее.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве продают однокомнатную квартиру почти за полмиллиона долларов (видео). Площадь квартиры составляет 90 квадратных метров. Она имеет дизайнерский ремонт, просторную кухню-гостиную и одну спальню. Также здесь есть две гардеробные, два санузла и терраса.