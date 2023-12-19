У Києві здають в оренду пентхаус з баром та власним кінотеатром: ціна вас шокує (відео)

Квартира розташована в елітному районі столиці

У Печерському районі столиці пропонують взяти в оренду просторий двоповерховий пентхаус, розташований на території елітного житлового кварталу "Новопечерські Липки". У квартирі є бар, власний кінотеатр, тераса з альтанкою та джакузі.

Огляд на елітне житло зробив ріелтор та опублікував відео в соцмережі. За оренду розкішних апартаментів просять 15 тисяч доларів США або 560 тисяч на місяць.

Повідомляється, що загальна площа квартири становить 350 квадратних метрів, а ремонт тут виконаний у світлих тонах. У пентхаусі є бар з підсвіткою, власний кінотеатр з комфортабельними сидіннями на п’ять місць, санвузол з джакузі та простора тераса.

Так, на першому поверсі розташована простора вітальня з величезним телевізором, велика кухня з вбудованою побутовою технікою, кабінет з робочим місцем та дві окремі дитячі кімнати для хлопчика та дівчинки з власними гардеробними та санвузлами. Також на першому поверсі є бар та кінотеатр.

На другому поверсі розташована основна спальня і величезна гардеробна з безліччю шаф і шикарним столом для макіяжу. Також на другому поверсі є ванна кімната з джакузі, панорамні вікна та тераса з альтанкою.

Варто зазначити, що "Новопечерські Липки" — це елітний житловий квартал, який займає площу майже 20 гектарів, і третина з них відведена під зелені зони та парки. Комплекс знаходиться в найпрестижнішому районі столиці — Печерському, звідки легко можна дістатися ділового центру Києва.

На території "Новопечерських Липок" розташовуються ігрові майданчики, ландшафтні зони та парки, світломузичні фонтани, аптеки, магазини, відділення банку, кафе, ресторани, медичні та стоматологічні клініки, салони краси, хімчистки, дитячі садки та школи, фітнес-центр та розважальні заклади .

Для довідки: пентхаус – це окреме житло на верхньому поверсі (або кількох поверхах) багатоповерхового будинку, що має власну терасу. Структура пентхауса створює ефект ізольованої від довкілля власної вілли чи особняка в щільно забудованих центрах великих міст чи міських агломерацій. Крім тераси пентхаус також може бути обладнаний "зимовим садом", басейном тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів (відео). Площа квартири складає 90 кв. Вона має дизайнерський ремонт, простору кухню-вітальню та одну спальню. Також тут є два вбиральні, два санвузли та тераса.