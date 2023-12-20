Готов к эксплуатации: в Киеве открыли многострадальный путепровод (фото)

В сутки может проехать до 45 000 автомобилей

Движение по Дегтяревскому путепроводу в Киеве официально открыли в среду, 20 декабря. Подрядчик успел выполнить запланированные работы, даже несмотря на аварию на строительстве в конце сентября.

Мост и съезды готовы к эксплуатации. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Отмечается, что в 2024 году весной завершат весь комплекс работ полноценно. Речь идет о укладке верхнего слоя асфальта и благоустройстве территории возле съездов и заездов. Также обустроят велодорожки и тротуары.

Дегтяревский путепровод на карте

"Сегодня открыли движение по Дегтяревскому путепроводу – для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Теперь это – фактически новый объект", — заявил Кличко.

Путепровод был построен еще в 1963 году, однако с тех пор его капитально не обновляли. Соответственно, объект находился в аварийном состоянии.

Во время работ мостовики разобрали конструкции постройки, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Новый путепровод на 1 м выше предыдущего. Ширина постройки увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода – 36 м вместо 33 м.

Пропускная способность путепровода увеличит благодаря этому. Теперь в сутки здесь может проезжать до 45 тысяч автомобилей в сутки.

Более того, на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты полотна.

Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 19 декабря, в КГГА заявили о том, что в следующем году в Киеве планируется проведение работ по усилению опор моста Метро, однако это никак не повлияет на работу столичного метрополитена. "Красная" ветка будет работать в штатном режиме.