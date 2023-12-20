Готовий до експлуатації: у Києві відкрили багатостраждальний шляхопровід (фото)

На добу може проїхати до 45 000 автомобілів

Рух Дегтярівським шляхопроводом у Києві офіційно відкрили у середу, 20 грудня. Підрядник встиг виконати заплановані роботи, навіть попри аварію на будівництві наприкінці вересня.

Міст та зʼїзди готові до експлуатації. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Зазначається, що у 2024 році, навесні, завершать увесь комплекс робіт повноцінно. Йдеться про вкладання верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів і заїздів. Також облаштують велодоріжки та тротуари.

Дегтярівський шляхопровід на мапі

"Сьогодні відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Тепер це – фактично новозбудований обʼєкт", — заявив Кличко.

Шляхопровід було побудовано ще у 1963 році, проте з того часу його капітально не оновлювали. Відповідно — обʼєкт перебував в аварійному стані.

Під час робіт мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками. Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу – 36 м замість 33 м.

Пропускна спроможність шляхопроводу збільшить завдяки цьому. Тепер на добу тут може проїжджати до 45 000 автомобілів на добу.

Ба більше, на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 19 грудня, у КМДА заявили про те, що наступного року у Києві планується проведення робіт із посилення опор мосту Метро, проте це ніяк не вплине на роботу столичного метрополітену. "Червона" гілка функціонуватиме у штатному режимі.