В Киеве прорвало трубу и вода залила все вокруг: движение транспорта перекрыто (карта)

Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут

В четверг, 21 декабря, в Шевченковском районе Киева произошла масштабная авария на водопроводе. В связи с этим движение транспорта от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса было перекрыто.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, на улице Деревлянской произошла коммунальная авария — здесь начался настоящий потоп из-за порыва водопроводной сети диаметром 300 мм. На месте уже работают специалисты КП "Киевводоканал", которые оперативно пытаются ликвидировать утечку.

В связи с этим движение транспорта от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса было перекрыто. Ориентировочный срок завершения работ — одни сутки.

Закрытый участок дороги обозначен на карте

Отмечается, что из-за аварии жители сразу нескольких домов, расположенных по улице Деревлянской остались без водоснабжения. Временно отсутствует вода по следующим адресам: ул. Деревлянская, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б.

Для обеспечения потребителей водой направлена автоцистерна по адресу: ул. Деревлянская, 14.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее в Киеве прорвало трубу с кипятком и вода залила подземный переход (видео). По словам очевидцев, горячей водой полностью затопило подземный переход. Кроме того, залило припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.