У Києві прорвало трубу і вода залила все навколо: рух транспорту перекрито (карта)

Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут

У четвер, 21 грудня, в Шевченківському районі Києва сталася масштабна аварія на водопроводі. У зв’язку з цим рух транспорту від вулиці Білоруської до вулиці Ґарета Джонса було перекрито.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, на вулиці Деревлянській сталася комунальна аварія – тут розпочався справжній потоп через порив водопровідної мережі діаметром 300 мм. На місці вже працюють спеціалісти КП "Київводоканал", які оперативно намагаються ліквідувати витік.

У зв’язку з цим рух транспорту від вулиці Білоруської до вулиці Гарета Джонса було перекрито. Орієнтовний термін завершення робіт – одна доба.

Закрита ділянка дороги позначена на карті

Зазначається, що через аварію жителі одразу кількох будинків, розташованих по вулиці Деревлянській, залишилися без водопостачання. Тимчасово відсутня вода за наступними адресами: вул. Деревлянська, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б.

Для забезпечення споживачів водою направлена автоцистерна на адресу: вул. Деревлянська, 14.

Причини та обставини події належить встановити компетентним органам.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше у Києві прорвало трубу з окропом і вода залила підземний перехід (відео). За словами очевидців, гарячою водою повністю затопило підземний перехід. Окрім того, залило припарковані автомобілі. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, що на вулиці Саперно-Слобідській.