На левом берегу Киева на маршрут вышли новые трамваи отечественного производства (фото)

Отличная новость для столичных пассажиров

В пятницу, 22 декабря, на левом берегу Киева вышло на линию семь новых современных трамваев украинского производства от компании "Татра-Юг". Курсировать они будут по маршруту N8 от станция метро "Лесная" до станции метро "Позняки".

Интервал движения новых трамваев составляет 15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, на левом берегу столицы вышли на линию семь трехсекционных низкопольных трамваев, которые были произведены украинским предприятием "Татра-Юг".

Пассажировместимость одного такого трамвая практичски в 2,5 раза больше, чем у "одиночного". По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые трамваи способны перевозить более 1000 пассажиров в час в отличие от старых одиночных вагонов, которые ранее курсировали здесь.

Новые трамваи появились в столице

"Раньше здесь ходило 12 трамваев, подавляющее количество которых представляли собой одиночные вагоны устаревших моделей. При интервале движения в 10 минут максимально они перевозили на маршруте около 700 пассажиров в час", — отметил Кличко.

Сейчас же на маршруте будет работать 7 трехсекционных современных трамваев, которые способны перевозить в 2,5 раза больше пассажиров нежели одиночные. Поэтому киевляне и гости столицы смогут быстрее добраться до пункта назначения.

Маршрут трамвая №8: "Лесная" - "Позняки"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема. Так, на сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.