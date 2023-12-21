В Киеве трамвай с пассажирами протаранил грузовик: движение парализовано (фото, видео)

По предварительным данным, никто не пострадал

В четверг, 21 декабря, в Шевченковском районе Киева трамвай врезался в грузовой автомобиль. В результате произошедшего кабина трамвая буквально развалилась на части.

Из-за аварии в районе станции метро "Берестейская" остановилось движение трамваев и все составы застыли на рельсах. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, грузовой автомобиль не предоставил преимущество в движении трамваю и именно из-за этого произошла авария. Трамвай и грузовик не разминулись неподалеку от станции метро "Берестейская".

Стоит отметить, что во время аварии в салоне трамвая находились десятки пассажиров. Лишь по счастливой случайности, никто не пострадал.

Фото с места аварии

В результате аварии вагон трамвая получил значительные механические повреждения, а кабина водителя буквально начала распадаться на части. Кроме этого, из-за ДТП в районе метро "Берестейская" полностью остановилось движение трамваев.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранителям. По данному факту будет проведено всестороннее расследование.

Стоит отметить, что в аварию попал трамвай, движение которого по Дегтяревскому путепроводу было возобновлено накануне. На новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы и усилили монолитные плиты полотна.

Авария произошла в районе станции метро "Берестейская"

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