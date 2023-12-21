У Києві трамвай з пасажирами протаранила вантажівка: рух паралізовано (фото, відео)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

У четвер, 21 грудня, у Шевченківському районі Києва трамвай врізався у вантажний автомобіль. Унаслідок події кабіна трамвая буквально розвалилася на частини.

Через аварію в районі станції метро "Берестійська" зупинився рух трамваїв і всі потяги застигли на рейках. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Так, вантажний автомобіль не надав переваги у русі трамваю і саме через це сталася аварія. Трамвай та вантажівка не розминулися неподалік станції метро "Берестійська".

Варто зазначити, що під час аварії у салоні трамвая перебували десятки пасажирів. Лише завдяки щасливому випадку, ніхто з людей не постраждав.

Фото з місця аварії

Внаслідок аварії вагон трамваю отримав значні механічні пошкодження, а кабіна водія буквально почала розпадатися на частини. Окрім цього, через ДТП у районі метро "Берестійська" повністю зупинився рух трамваїв.

Причини та обставини ДТП належить встановити правоохоронцям. За цим фактом буде проведено всебічне розслідування.

Варто зазначити, що в аварію потрапив трамвай, рух якого Дегтярівським шляхопроводом було відновлено напередодні. На новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, де повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Аварія сталася в районі станції метро "Берестійська"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у центрі Києва перекинувся легковик: з’явилося відео моменту ДТП. Так, у Києві на Галицькій площі біля ТРЦ "Україна" сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Одна з них у результаті перекинулася на дах.