На лівому березі Києва на маршрут вийшли нові трамваї вітчизняного виробництва (фото)
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Відмінна новина для столичних пасажирів
У п’ятницю, 22 грудня, на лівому березі Києва вийшло на лінію сім нових сучасних трамваїв українського виробництва від компанії "Татра-Юг". Курсуватимуть вони за маршрутом N8 від станції метро "Лісова" до станції метро "Позняки".
Інтервал руху нових трамваїв становить 15 хвилин. Про це повідомили у прес-службі КМДА.
Так, на лівому березі столиці вийшли на лінію сім трисекційних низькопідлогових трамваїв, вироблених українським підприємством "Татра-Юг".
Пасажиромісткість одного такого трамвая практично в 2,5 рази більша, ніж у "одиночного". За словами мера Києва Віталія Кличка, нові трамваї здатні перевозити понад 1000 пасажирів на годину на відміну від старих одиночних вагонів, які раніше курсували тут.
"Раніше тут ходили 12 трамваїв, переважна кількість яких були одиночні вагони застарілих моделей. При інтервалі руху в 10 хвилин максимально вони перевозили на маршруті близько 700 пасажирів на годину", — зазначив Кличко.
Наразі на маршруті буде працювати 7 трисекційних сучасних трамваїв, які здатні перевозити у 2,5 рази більше пасажирів ніж одиночні. Тому киянам та гостям столиці стане зручніше діставатися до пункту призначення.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину : деталі та схема. Так, на сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамваю на Троєщину – історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.