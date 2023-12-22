На лівому березі Києва на маршрут вийшли нові трамваї вітчизняного виробництва (фото)

Відмінна новина для столичних пасажирів

У п’ятницю, 22 грудня, на лівому березі Києва вийшло на лінію сім нових сучасних трамваїв українського виробництва від компанії "Татра-Юг". Курсуватимуть вони за маршрутом N8 від станції метро "Лісова" до станції метро "Позняки".

Інтервал руху нових трамваїв становить 15 хвилин. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, на лівому березі столиці вийшли на лінію сім трисекційних низькопідлогових трамваїв, вироблених українським підприємством "Татра-Юг".

Пасажиромісткість одного такого трамвая практично в 2,5 рази більша, ніж у "одиночного". За словами мера Києва Віталія Кличка, нові трамваї здатні перевозити понад 1000 пасажирів на годину на відміну від старих одиночних вагонів, які раніше курсували тут.

Нові трамваї з’явилися у столиці

"Раніше тут ходили 12 трамваїв, переважна кількість яких були одиночні вагони застарілих моделей. При інтервалі руху в 10 хвилин максимально вони перевозили на маршруті близько 700 пасажирів на годину", — зазначив Кличко.

Наразі на маршруті буде працювати 7 трисекційних сучасних трамваїв, які здатні перевозити у 2,5 рази більше пасажирів ніж одиночні. Тому киянам та гостям столиці стане зручніше діставатися до пункту призначення.

Маршрут трамвая №8: "Лісова" — "Позняки"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину : деталі та схема. Так, на сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамваю на Троєщину – історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.