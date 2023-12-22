В Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки

В субботу и воскресенье (23 — 24 декабря) в разных районах столицы будут проходить традиционные продуктовые ярмарки. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: сезонные овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, молочные продукты, мед и многое другое.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА. Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах.

Так, известно, что продуктовые ярмарки на этих выходных, с 23 по 24 декабря, будут проходить в каждом из районов города.

Перед посещением ярмарок важно ознакомиться с расписанием их проведения и локациями, где они будут организованы.

Так, в субботу, 23 декабря, сельскохозяйственные ярмарки можно будет посетить по следующим адресам:

В воскресенье, 24 декабря, продуктовые ярмарки пройдут по таким адресам:

Также все желающие могут посетить коммунальные рынки, которые располагаются по следующим адресам:

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что проблемы возникнут, но не сейчас: что будет с ценами на борщевой набор в Украине. Есть вероятность, что почти все продукты, входящие в категорию борщевого набора, удорожают в апреле-мае 2024 года.

Подорожали мясо и картофель, а цена на свеклу и лук колеблется почти в одной границе. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.