У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки

У суботу та неділю (23 — 24 грудня) у різних районах столиці відбуватимуться традиційні продуктові ярмарки. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: сезонні овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, молочні продукти, мед та багато іншого.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.

Так, відомо, що продуктові ярмарки цими вихідними, з 23 по 24 грудня, проходитимуть у кожному з районів міста.

Перед відвідуванням ярмарків важливо ознайомитись з розкладом їх проведення та локаціями, де вони будуть організовані.

Так, у суботу, 23 грудня, сільськогосподарські ярмарки можна буде відвідати за наступними адресами:

У неділю, 24 грудня, продуктові ярмарки пройдуть за такими адресами:

Також усі охочі можуть відвідати комунальні ринки:

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