В Киеве пьяный водитель протаранил авто с детьми: есть пострадавшие (фото)

Виновнику аварии грозит многолетнее тюремное заключение

Вечером в субботу, 23 декабря, в Деснянском районе Киева произошло масштабное ДТП при участии автомобилей Audi A4 и Тoyota Rav 4. В результате столкновения, одна из легковушек оказалась в кювете.

Среди пострадавших оказались не только взрослые, но и дети. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, водитель автомобиля Audi A4 на проспекте Броварском, что в Деснянском районе столицы, не справился с управлением и протаранил Тoyota Rav 4, который двигался в попутном направлении. В результате произошедшего внедорожник слетел с проезжей части, перевернулся и оказался в кювете.

Фото с места аварии

Как оказалоь, в салоне автомобиля находилось 6 человек, которые получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В частности, пассажирка 1974 года рождения была госпитализирована в больницу с закрытым переломом ключицы, а двух малолетних детей 2020 года рождения, госпитализировали в Охматдет с закрытой черепно-мозговой травмой.

Водитель Audi A4 1991 года рождения был задержан правоохранителями. Как оказалось, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, что подвердил прибор Драгер, который показал 2,02 промилле алкоголя в крови.

По данному факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Авария произошла на проспекте Берестейском

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошла серьезная авария: автомобиль влетел в столб (фото). Дорожно — транспортное происшествие произошло на улице Освободителей, что в Днепровском районе столицы. Так, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, слетел с проезжей части и врезался в бетонный столб.