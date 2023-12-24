У Києві п'яний водій протаранив авто з дітьми: є постраждалі (фото)

Винуватцю аварії загрожує багаторічнпе ув’язнення

Увечері в суботу, 23 грудня, в Деснянському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю автомобілів Audi A4 і Тoyota Rav 4. В результаті зіткнення, один із легковиків опинився в кюветі.

Серед постраждалих виявилися не лише дорослі, а й діти. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, водій автомобіля Audi A4 на Броварському проспекті, що в Деснянському районі столиці, не впорався з керуванням і протаранив Тoyota Rav 4, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок події позашляховик злетів з проїжджої частини, перекинувся і опинився в кюветі.

Фото з місця аварії

Як виявилося, в салоні автомобіля знаходилося 6 осіб, які отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Зокрема, пасажирку 1974 року народження було госпіталізовано в лікарню із закритим переломом ключиці, а двох малолітніх дітей, 2020 року народження, госпіталізували в Охматдит із закритою черепно-мозковою травмою.

Фото з місця аварії

Водія Audi A4 1991 року народження було затримано правоохоронцями. Як виявилось, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив прилад Драгер, який показав 2,02 проміле алкоголю в його крові.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п’яти років.

Аварія сталася на проспекті Берестейському

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві сталася серйозна аварія: автомобіль влетів у стовп (фото). Дорожньо – транспортна пригода сталася на вулиці Визволителів, що у Дніпровському районі столиці. Так, водій легкового автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та врізався у бетонний стовп.