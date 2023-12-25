Как в сказке: Киев к Рождеству засыпало снегом, но синоптики не порадовали прогнозом (фото и видео)

Ночью в городе очищали от снега остановки общественного транспорта, тротуары, переходы, лестницы и островки безопасности

Погода в Киеве преподнесла сюрприз к Рождеству, засыпав город снегом. Однако несмотря на сказочный подарок природы, синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь, а дороги местами покроются льдом.

К уборке снега в Киеве приступили ночью. В целом были задействованы 294 единицы техники "Киевавтодора". 315 работников в составе 45 бригад по ручной уборке "Киевавтодора" очищали от снега остановки общественного транспорта, тротуары, переходы, лестницы и островки безопасности. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами. В сутки использовано более 397 тонн соли и 3 тонны песка. Также к уборке снега во дворах привлечены управляющие компании. А зеленые зоны убирают 636 работников и 59 единиц техники "зеленстроев", — сказано в сообщении.

В администрации также предупредили граждан, что в ходе дня ожидается мокрый снег с дождем, а на дорогах гололедица. В прогнозе погоды отмечено, что в течение дня температура будет плюсовой.

Водителей просят быть предельно осторожными.

В то же время местные паблики опубликовали фотографии сказочной погоды в Киеве в преддверии Рождества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киев начало засыпать снегом еще в канун Сочельника. Однако местами осадки были настолько сильны, что видимость была только на расстоянии двух метров.