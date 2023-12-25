Як у казці: Київ до Різдва засипало снігом, але синоптики не порадували прогнозом (фото та відео)

Вночі в місті очищали від снігу зупинки громадського транспорту, тротуари, переходи, сходи та острівці безпеки

Погода в Києві зробила сюрприз до Різдва, засипавши місто снігом. Однак попри казковий подарунок природи, синоптики цього дня прогнозують мокрий сніг із переходом у дощ, а дороги подекуди покриються льодом.

Прибирання снігу в Києві розпочали вночі. Загалом було задіяно 294 одиниці техніки "Київавтодору". 315 працівників у складі 45 бригад з ручного прибирання "Київавтодору" очищали від снігу зупинки громадського транспорту, тротуари, переходи, сходи та острівці безпеки. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Продовжується обробка доріг, мостів, спусків та підйомів протиожеледними засобами. За добу використано понад 397 тонн солі та 3 тонни піску. Також до збирання снігу у дворах залучено керуючі компаній. А зелені зони прибирають 636 працівників та 59 одиниць техніки "зеленбудів", — сказано у повідомленні.

В адміністрації також попередили громадян, що під час дня очікується мокрий сніг із дощем, а на дорогах ожеледь. У прогнозі погоди наголошено, що протягом дня температура буде плюсовою.

Водіїв просять бути дуже обережними.

Водночас місцеві паблики опублікували фотографії казкової погоди у Києві напередодні Різдва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ почало засипати снігом ще напередодні Святвечора. Однак місцями опади були настільки сильними, що видимість була лише на відстані двох метрів.