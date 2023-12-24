У Києві на Різдво перевдягли скульптури малюків-засновників міста: яскраві фото

Цікаву ідею реалізували в столиці

У неділю, 24 грудня, на Поштовій площі в Києві пам’ятник "Малюки, що пускають кораблики" перетворили та переодягли до Різдва. Фігурки дітей вбрали в образи янголів.

Трьом скульптурам наділи білі крила і німби, а дівчинці підібрали лук українського енергетика. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці скульптор пам’ятника Володимир Журавель.

Так, напередодні Різдва бронзові фігурки дітей вбрали в образи янголів. Також, одного з малюків символічно одягли у форму українського енергетика, щоб усі пам’ятали про їхню складну, важливу та таку потрібну працю.

Пам’ятник перетворили на Різдво

"Цього разу одягли дітей у ангелів, оскільки Різдво. Також одного з малюків я дуже символічно одягнув у форму українського енергетика. Тому що енергетики сьогодні несуть світло людям! А світло — це життя! Учора в новинах прочитав, що у прифронтовому регіоні під час чергового обстрілу було тяжко поранено п’ять енергетиків. Важливо, щоб усі ми пам’ятали про тяжку працю людей, які захищають та несуть світло", — зазначив Журавель.

Пам’ятник перетворили на Різдво

.У такому вигляді пам’ятник простоїть ще два дні, а потім одіяни з бронзових фігур будуть зняті.

Пам’ятник перетворили на Різдво

Пам’ятник "Малюки, що пускають кораблики" або "Малюки, засновники Києва" розташований у Києві, на Поштовій площі. Автор композиції художник-скульптор Журавель Володимир Миколайович, відомий киянам, як творець пам’ятника Анатолія Кузнєцова на Куренівці, пам’ятнику Іллі Муромцю у парку "Муромець" та пам’ятнику Ігорю Сікорському в міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського

Основу композиції складають три постаті хлопчиків, прообразів легендарних братів-засновників Києва — Кия, Щека та Хорива. Діти грають корабликами на стилізованій карті Києва, за кілька метрів знаходиться бронзова лава, на якій сидить маленька дівчинка, прообраз сестри Либідь.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те , що відбувається у Києві з пам’ятниками "чорнобильцям" (фото). У Києві на тлі чергових ракетних обстрілів, аварії в метрополітені та резонансного злому "Київстару" непоміченим пройшов День пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який припадає на 14 грудня. З різних причин цього року не було офіційних заходів щодо вшанування "чорнобильців". Лише окремі чиновники змогли видати сухі прес-релізи. Та й пересічні городяни, схоже, цими днями стурбовані зовсім іншим.