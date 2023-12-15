Забуття чи брак часу: що відбувається у Києві з пам'ятниками "чорнобильцям" (фото)

"Телеграф" перевірив меморіали на честь ліквідаторів, побачене — гнітить

У Києві на тлі чергових ракетних обстрілів, аварії у метрополітені та резонансного зламу "Київстару" непоміченим промайнув День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який припадає на 14 грудня. З різних причин цьогоріч не було офіційних заходів із вшанування "чорнобильців". Лише окремі чиновники спромоглися видати сухі пресрелізи. Та й пересічні містяни, схоже, цими днями переймаються зовсім іншим.

Журналісти "Телеграфу" відвідали деякі меморіали ліквідаторам однієї з найбільших техногенних катастроф в історії і перевірили, у якому стані перебувають пам'ятні знаки та монументи.

Загалом же у столиці налічується 12 меморіалів та пам'ятних знаків, присвячених чорнобильській тематиці.

Меморіальний комплекс "Героям Чорнобиля" (зведений у 2009-2013 рр.). Вулиця Ніколаєва, 17. (Деснянський р-н)

Скульптура виглядає дещо моторошно

Згідно з указом президента від 10 листопада 2006 р. (№ 945/2006), в Україні щороку 14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Ця дата припадає на день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. І хоча президентський указ про вшанування з'явився 2006-го, ліквідатори наслідків катастрофи та члени їхніх родин щороку збиралися для згадки про інших ще від 1987 року. Але робили це у квітні, 26 числа — в день вибухів на станції.

Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи (відкритий 26 квітня 1994 р.). Вул.Чорнобильска, Святошинський район

Можливо, частково через це деякі помпезно відкриті у Києві пам'ятники та меморіали перебувають у дещо занедбаному стані. Складається враження, що про "чорнобильців" і їхній подвиг всі забули. На пам’ятних місцях цими днями безлюдно, що додає гнітючості й суму на цих локаціях.

26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших техногенних аварій в історії людства – відбулись два вибухи на четвертому реакторі ЧАЕС, у результаті яких сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, становила 50 мільйонів кюрі, що в 30–40 разів більше, аніж під час вибуху бомби в Хіросімі у 1945 році.

Пам’ятний знак "Воїнам Чорнобиля" (спорудили в пам'ять 10-ї річниці катастрофи, 26 квітня 1996 р.). Проспект миру, 16 (Дніпровський р-н)

До виконання робіт, пов’язаних з усуненням самої аварії та її наслідків, були залучені понад 600 тисяч осіб з числа військовослужбовців і резервістів, працівників органів внутрішніх справ, державних і приватних підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Приблизно третина з ліквідаторів, а це 165 тисяч, – отримали інвалідність.

Фото - Ukrinform.ua

Як повідомлялось, Росія може готувати випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою з теоретичною дальністю тисячі кілометрів. Про це дозволяють говорити нові супутникові знімки.

Також "Телеграф" писав, чому у разі підриву росіянами Запорізької АЕС світ не побачить "Чорнобиль-2". Радіаційний вплив значною мірою обмежився б локальною територією.