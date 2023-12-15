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Забуття чи брак часу: що відбувається у Києві з пам'ятниками "чорнобильцям" (фото)

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський, Тая Бєлан, Ян Доброносов
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Помпезно відкриті деякі меморіали тепер пустують без уваги містян Новина оновлена 15 грудня 2023, 12:03
Помпезно відкриті деякі меморіали тепер пустують без уваги містян

"Телеграф" перевірив меморіали на честь ліквідаторів, побачене — гнітить

У Києві на тлі чергових ракетних обстрілів, аварії у метрополітені та резонансного зламу "Київстару" непоміченим промайнув День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який припадає на 14 грудня. З різних причин цьогоріч не було офіційних заходів із вшанування "чорнобильців". Лише окремі чиновники спромоглися видати сухі пресрелізи. Та й пересічні містяни, схоже, цими днями переймаються зовсім іншим.

Журналісти "Телеграфу" відвідали деякі меморіали ліквідаторам однієї з найбільших техногенних катастроф в історії і перевірили, у якому стані перебувають пам'ятні знаки та монументи.

Загалом же у столиці налічується 12 меморіалів та пам'ятних знаків, присвячених чорнобильській тематиці.

Меморіальний комплекс "Героям Чорнобиля" (зведений у 2009-2013 рр.). Вулиця Ніколаєва, 17. (Деснянський р-н)
Меморіальний комплекс "Героям Чорнобиля" (зведений у 2009-2013 рр.). Вулиця Ніколаєва, 17. (Деснянський р-н)
Скульптура виглядає дещо моторошно
Скульптура виглядає дещо моторошно

Згідно з указом президента від 10 листопада 2006 р. (№ 945/2006), в Україні щороку 14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Ця дата припадає на день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. І хоча президентський указ про вшанування з'явився 2006-го, ліквідатори наслідків катастрофи та члени їхніх родин щороку збиралися для згадки про інших ще від 1987 року. Але робили це у квітні, 26 числа — в день вибухів на станції.

Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи (відкритий 26 квітня 1994 р.). Вул.Чорнобильска, Святошинський район
Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи (відкритий 26 квітня 1994 р.). Вул.Чорнобильска, Святошинський район

Можливо, частково через це деякі помпезно відкриті у Києві пам'ятники та меморіали перебувають у дещо занедбаному стані. Складається враження, що про "чорнобильців" і їхній подвиг всі забули. На пам’ятних місцях цими днями безлюдно, що додає гнітючості й суму на цих локаціях.

26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших техногенних аварій в історії людства – відбулись два вибухи на четвертому реакторі ЧАЕС, у результаті яких сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, становила 50 мільйонів кюрі, що в 30–40 разів більше, аніж під час вибуху бомби в Хіросімі у 1945 році.

Пам’ятний знак "Воїнам Чорнобиля" (спорудили в пам'ять 10-ї річниці катастрофи, 26 квітня 1996 р.). Проспект миру, 16 (Дніпровський р-н)
Пам’ятний знак "Воїнам Чорнобиля" (спорудили в пам'ять 10-ї річниці катастрофи, 26 квітня 1996 р.). Проспект миру, 16 (Дніпровський р-н)

До виконання робіт, пов’язаних з усуненням самої аварії та її наслідків, були залучені понад 600 тисяч осіб з числа військовослужбовців і резервістів, працівників органів внутрішніх справ, державних і приватних підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Приблизно третина з ліквідаторів, а це 165 тисяч, – отримали інвалідність.

Фото - Ukrinform.ua
Фото - Ukrinform.ua

Як повідомлялось, Росія може готувати випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою з теоретичною дальністю тисячі кілометрів. Про це дозволяють говорити нові супутникові знімки.

Також "Телеграф" писав, чому у разі підриву росіянами Запорізької АЕС світ не побачить "Чорнобиль-2". Радіаційний вплив значною мірою обмежився б локальною територією.

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#Київ #Пам'ятник #ЧАЕС #Чорнобиль #Меморіал #Ліквідатори ЧАЕС