Забвение или нехватка времени: что происходит в Киеве с памятниками "чернобыльцам" (фото)

"Телеграф" проверил мемориалы в честь ликвидаторов, увиденное — угнетает

В Киеве на фоне очередных ракетных обстрелов, аварии в метрополитене и резонансного взлома "Киевстара" незамеченным прошел День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который приходится на 14 декабря. По разным причинам в этом году не было официальных мер по оказанию почестей "чернобыльцам". Лишь отдельные чиновники смогли выдать сухие пресс-релизы. Да и рядовые горожане, похоже, в эти дни озабочены совсем другим.

Журналисты "Телеграфа" посетили некоторые мемориалы ликвидаторам одной из величайших техногенных катастроф в истории и проверили, в каком состоянии находятся памятные знаки с монументами.

Всего же в столице насчитывается 12 мемориалов и памятных знаков, посвященных чернобыльской тематике.

Мемориальный комплекс "Героям Чернобыля" (возведен в 2009-2013 гг.). Улица Николаева, 17. (Деснянский р-н)

Скульптура выглядит несколько жутко

Согласно указу президента от 10 ноября 2006 г. (№ 945/2006), в Украине ежегодно 14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Эта дата выпадает на день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. И хотя президентский указ о чествованиях появился в 2006-м, ликвидаторы последствий катастрофы и члены их семей ежегодно собирались, чтобы помянуть других, еще с 1987 года. Но делали это в апреле, 26 числа – в день взрывов на станции.

Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы (открыт 26 апреля 1994 г.). Ул.Чернобыльская, Святошинский р-н

Возможно, частично из-за этого некоторые помпезно открытые в Киеве памятники и мемориалы находятся в несколько запущенном состоянии. Создается впечатление, что о "чернобыльцах" и их подвиге все забыли. На памятных местах в эти дни безлюдно, что добавляет удручения и печали на этих локациях.

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных аварий в истории человечества – разразились два взрыва на четвертом реакторе ЧАЭС, в результате которых суммарная радиация выброшенных в воздух изотопов составила 50 миллионов кюри, что в 30–40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Памятный знак "Воинам Чернобыля" (приурочили 10-й годовщине катастрофы, 26 апреля 1996 г.). Проспект мира, 16 (Днепровский р-н)

К выполнению работ, связанных с устранением самой аварии и ее последствий, привлекли более 600 тысяч человек из числа военнослужащих и резервистов, работников органов внутренних дел, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности. Приблизительно треть из ликвидаторов, а это 165 тысяч, – получили инвалидность.

Фото — Ukrinform.ua

Как сообщалось, Россия может готовить испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой с теоретической дальностью в тысячи километров. Об этом позволяют говорить новые спутниковые снимки.

Также "Телеграф" писал, почему в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС мир не увидит "Чернобыль-2". Радиационное влияние в значительной степени ограничилось бы локальной территорией.