В Киеве к Рождеству переодели скульптуры малышей-основателей города: яркие фото

Интересную идею реализовали в столице

В воскресенье, 24 декабря, на Почтовой площади в Киеве памятник "Малыши, пускающие кораблики" преобразили и переодели к Рождеству. Фигурки детей нарядили в образы ангелов.

Трем скульптурам надели белые крылья и нимбы, а девочке подобрали "лук" украинского энергетика. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук скульптор памятника Владимир Журавель.

Так, накануне Рождества бронзовые фигурки детей нарядили в образы ангелов. Также, одного из малышей символически одели в форму украинского энергетика, чтобы все помнили об их сложном, важном и таком нужном труде.

Памятник преобразили к Рождеству

"В этот раз одели детей в ангелов, поскольку Рождество. Также одного из малышей я очень символично одел в форму украинского энергетика. Потому что энергетики сегодня несут свет людям! А свет — это жизнь! Вчера в новостях прочитал, что в прифронтовом регионе во время очередного обстрела были тяжело ранены пять энергетиков. Важно, чтобы все мы помнили о тяжелом труде людей, которые защищают и несут свет", — отметил Журавель.

Памятник преобразили к Рождеству

.В таком виде памятник простоит еще два дня, а затем одияни с бронзовых фигур будут сняты.

Памятник преобразили к Рождеству

Для справик: Памятник "Малыши, пускающие кораблики" или "Малыши, основатели Киева" расположен в Киеве, на Почтовой площади. Автор композиции художник-скульптор Журавель Владимир Николаевич , известный киевлянам, как творец памятника Анатолия Кузнецова на Куреневке , памятника Илье Муромцу в парке "Муромец" и памятника Игорю Сикорскому в международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского

Основу композиции составляют три фигуры мальчиков, прообразов легендарных братьев-основателей Киева — Кия , Щека и Хорива . Дети играют корабликами на стилизованной карте Киева, в нескольких метрах находится бронзовая скамейка, на которой сидит маленькая девочка, прообраз сестры Лыбидь .

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что происходит в Киеве с памятниками "чернобыльцам" (фото). В Киеве на фоне очередных ракетных обстрелов, аварии в метрополитене и резонансного взлома "Киевстара" незамеченным прошел День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который приходится на 14 декабря. По разным причинам в этом году не было официальных мер по оказанию почестей "чернобыльцам". Лишь отдельные чиновники смогли выдать сухие пресс-релизы. Да и рядовые горожане, похоже, в эти дни озабочены совсем другим.