Новогодние локации по районам Киева: где установлены праздничные елки

Массовые мероприятия в этом году проводиться не будут из соображений безопасности

В 2023 году праздничные локации и новогодние елки были организованы в каждом из районов Киева. Стоит отметить, что создание рождественско-новогодних декораций легло на плечи районных администраций, которым удалось все организовать собственными силами — без привлечения бюджетных средств.

Кроме этого игрушки и другие украшения предоставили местные жители или же использовали украшения, которые были приобретены в предыдущие годы. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киевинформ".

Дарницкий район

Адрес: сквер имени Александра Кошица

К примеру, 10-метровая елка, которая установлена в сквере имени Александра Кошица в Дарницком районе столицы была приобретена еще несколько лет назад, а все декорации сделаны собственными усилиями. Так, возле елки обустроили яркую праздничную локацию с иллюминацией и фотозонами.

Здесь можно встретить сказочного оленя, который везет сани с подарками и дракона, который является символом наступающего 2024 года.

Елка в Дарницком районе столицы

Иллюминация будет работать в режиме экономии

Голосеевский район:

Адрес: парк имени Максима Рыльского

В Голосеевском районе провели интерсную акцию под названием "Укрась елку победы". Ее суть заключалась в том, что детям предложили собственноручно изготовить елочные игрушки и украсить ими живую ель, которая располагается на территории парка имени Максима Рыльского.

Елка в Голосеевском районе столицы

Деснянский район:

Адрес: парк Деснянский, возле кинотеатра "Флоренция"

В Деснянском районе столицы традиционно установили елку на центральной площади района перед кинотеатром "Флоренция". В оформлении новогоднего дерева также приняли участие дети — ученики местных школ.

Елка в Деснянском районе Киева

Оболонский район:

Адрес: сквер на пересечении Оболонского проспекта и улицы Левко Лукьяненко

На Оболони украсили живое дерево, которое растет во дворе РГА. Его декорировали игрушками, приобретенными еще до начала полномасштабной войны.

Елка в Оболонском районе Киева

Никакой иллюминации в этом году было решено не использовать.Данное решение было принято на основании результатов опроса, который провели среди жителей района.

Кроме этого здесь была организована белоснежная фотозона в виде праздничного вертепа.

Фотозона в виде вертепа

Полный перечень адресов по районам Киева, где были установлены праздничные елки:

Где в Киеве украсили елки к новгодним праздникам

Напомним, что главная елка страны была установлена на Софийской площади в Киеве. Огни на зимней красавице зажег мэр столицы Виталий Кличко. Елку и фотозону возле нее украсили в патриотическом стиле.

Открытие елки на Софиевской площади. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых интересных новогодних локациях в Киеве, где можно сделать атмосферные фото для Instagram. Красивые и атмосферные фотозоны ждут вас в разных районах столицы. Заряжайте телефоны и берите на заметку места, где вы сможете сделать пару незабываемых кадров.