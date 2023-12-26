Новорічні локації по районах Києва: де встановлені святкові ялинки

Масові заходи цього року не проводитимуться з міркувань безпеки

У 2023 році святкові локації та новорічні ялинки були організовані у кожному з районів Києва. Слід зазначити, що створення різдвяно-новорічних декорацій лягло на плечі районних адміністрацій, яким вдалося організувати все власними силами — без залучення бюджетних коштів.

Крім цього іграшки та інші прикраси з радістю надавали місцеві жителі або ж використовували прикраси, які були придбані в попередні роки. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Київінформ".

Дарницький район

Адреса: сквер імені Олександра Кошиця

Наприклад, 10-метрова ялинка, яка встановлена у сквері імені Олександра Кошиця в Дарницькому районі столиці, була придбана ще кілька років тому, а всі декорації зроблені власними зусиллями районної влади. Так, біля ялинки облаштували яскраву святкову локацію з ілюмінацією та фотозонами.

Тут можна зустріти казкового оленя, який везе сани з подарунками та дракона, який є символом 2024 року.

Ялинка у Дарницькому районі столиці

Ілюмінація працюватиме в режимі економії

Голосіївський район:

Адреса: парк імені Максима Рильського

У Голосіївському районі провели цікаву акцію під назвою "Прикрась ялинку перемоги". Її суть полягала в тому, що дітям запропонували власноруч виготовити ялинкові іграшки та прикрасити ними живу ялинку, яка розташована на території парку імені Максима Рильського.

Ялинка у Голосіївському районі столиці

Деснянський район:

Адреса: парк Деснянський, біля кінотеатру "Флоренція"

У Деснянському районі столиці традиційно встановили ялинку на центральній площі перед кінотеатром "Флоренція". В оформленні новорічного дерева також взяли участь діти – учні місцевих шкіл.

Ялинка у Деснянському районі Києва

Оболонський район:

Адреса: сквер на перетині Оболонського проспекту та вулиці Левка Лук’яненка

На Оболоні прикрасили живе дерево, яке росте у дворі РДА. Його прикрашали іграшками, придбаними ще до початку повномасштабної війни.

Ялинка в Оболонському районі Києва

Жодної ілюмінації цього року було вирішено не використовувати. Таке рішення ухвалено на основі голосування, яке провели серед мешканців району.

Крім цього, тут була організована біла фотозона у вигляді святкового вертепу.

Фотозона у вигляді вертепу

Повний перелік адрес по районах Києва, де було встановлено святкові ялинки:

Де у Києві прикрасили ялинки до новорічних свят

Нагадаємо, що головну ялинку країни було встановлено на Софійській площі. Вогні на зимовій красуні запалив мер столиці Віталій Кличко. Ялинку та фотозону прикрасили у патріотичному стилі.

Відкриття ялинки на Софіївській площі. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав про найцікавіші новорічні локації у Києві, де можна зробити атмосферні фото для Instagram. Красиві та атмосферні фотозони чекають на вас у різних районах столиці. Заряджайте телефони та беріть на замітку місця, де ви зможете зробити кілька незабутніх кадрів.