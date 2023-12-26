Новорічні локації по районах Києва: де встановлені святкові ялинки
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Масові заходи цього року не проводитимуться з міркувань безпеки
У 2023 році святкові локації та новорічні ялинки були організовані у кожному з районів Києва. Слід зазначити, що створення різдвяно-новорічних декорацій лягло на плечі районних адміністрацій, яким вдалося організувати все власними силами — без залучення бюджетних коштів.
Крім цього іграшки та інші прикраси з радістю надавали місцеві жителі або ж використовували прикраси, які були придбані в попередні роки. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Київінформ".
Дарницький район
Адреса: сквер імені Олександра Кошиця
Наприклад, 10-метрова ялинка, яка встановлена у сквері імені Олександра Кошиця в Дарницькому районі столиці, була придбана ще кілька років тому, а всі декорації зроблені власними зусиллями районної влади. Так, біля ялинки облаштували яскраву святкову локацію з ілюмінацією та фотозонами.
Тут можна зустріти казкового оленя, який везе сани з подарунками та дракона, який є символом 2024 року.
Голосіївський район:
Адреса: парк імені Максима Рильського
У Голосіївському районі провели цікаву акцію під назвою "Прикрась ялинку перемоги". Її суть полягала в тому, що дітям запропонували власноруч виготовити ялинкові іграшки та прикрасити ними живу ялинку, яка розташована на території парку імені Максима Рильського.
Деснянський район:
Адреса: парк Деснянський, біля кінотеатру "Флоренція"
У Деснянському районі столиці традиційно встановили ялинку на центральній площі перед кінотеатром "Флоренція". В оформленні новорічного дерева також взяли участь діти – учні місцевих шкіл.
Оболонський район:
Адреса: сквер на перетині Оболонського проспекту та вулиці Левка Лук’яненка
На Оболоні прикрасили живе дерево, яке росте у дворі РДА. Його прикрашали іграшками, придбаними ще до початку повномасштабної війни.
Жодної ілюмінації цього року було вирішено не використовувати. Таке рішення ухвалено на основі голосування, яке провели серед мешканців району.
Крім цього, тут була організована біла фотозона у вигляді святкового вертепу.
Повний перелік адрес по районах Києва, де було встановлено святкові ялинки:
Нагадаємо, що головну ялинку країни було встановлено на Софійській площі. Вогні на зимовій красуні запалив мер столиці Віталій Кличко. Ялинку та фотозону прикрасили у патріотичному стилі.
Раніше "Телеграф" розповідав про найцікавіші новорічні локації у Києві, де можна зробити атмосферні фото для Instagram. Красиві та атмосферні фотозони чекають на вас у різних районах столиці. Заряджайте телефони та беріть на замітку місця, де ви зможете зробити кілька незабутніх кадрів.