"Хоть у кого-то есть праздничное настроение": в Киеве заметили необычную машину-елку (фото)

Накануне праздников люди стараются не терять оптимизм

В Дарницком районе столицы прохожие заметили легковой автомобиль, который был ярко и креативно украшен к новогодним праздникам. Так, владелец машины полностью обмотал кузов разноцветными гирляндами, которые особенно эффектно выглядят в вечернее время.

Жители и гости города с позитивом отреагировали на такой "тюнинг" и оставили в сети множество положительных комментариев. Фото необычного авто было опубликовано в Телеграм-канале "Левый берег Киев".

Так, по улицам столицы катается "новогодний" автомобиль, который украшен гирляндами и напоминает собой праздничную елку. Как отмечается, данное авто часто видят на улицах Драгоманова и Ревуцкой, что в Дарницком районе столицы.

"Новогодний" автомобиль

"Новогодний" автомобиль

Фотографии машины с необычным "тюнингом" опубликовали в соцсети и люди позитивно отреагировали на такой креатив. В комментариях многие отметили, что авто выглядит действительно красиво и порадовались тому, что "хоть у кого-то есть праздничное настроение".

Кроме этого, люди поблагодарили водителей, которые тратят свое время и силы на то, чтобы украсить свое авто и порадовать окружающих.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, в каких районах Киева установлены праздничные елки и организованы новогодние локации: адреса. Так, в 2023 году праздничные локации и новогодние елки были организованы в каждом из районов Киева.

Стоит отметить, что создание рождественско-новогодних декораций легло на плечи районных администраций, которым удалось все организовать собственными силами — без привлечения бюджетных средств.